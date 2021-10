El básquetbol angelino regresará con inédito campeonato al aire libre

Tras un extenso silencio que se ha extendido por casi dos años, nuevamente el balón naranjo volverá a botear en la capital provincial de Biobío en el marco de la primera instancia competitiva del año, la cual corresponde a un campeonato categoría Sub 23 que se realizará este sábado 9 de septiembre en una multicancha ubicada en el sector Vicuña Mackenna de Los Ángeles.

Bajo la organización de la Liga de Básquetbol Biobío, la instancia reunirá a siete combinados cesteros provenientes de diversas localidades de la provincia de Biobío. Los cuales se enfrentarán en las series varones y damas.

“Estamos organizando esta gran fiesta deportiva ya que debido a las medidas sanitarias adoptadas en la comuna por el avance del Covid-19, debemos reunirnos en lugares abiertos. También estamos apostando por la reactivación deportiva, enfocándonos principalmente en los más jóvenes, debemos poner especial cuidado en nuestro semillero deportivo”, reató Miguel Molina presidente de la Liga de Básquetbol Biobío.

El directivo también explicó que el próximo 23 de octubre en el mismo formato de “multicanchas” se dará inicio a la Liga Estudiantil Biobío, con la finalidad de darle la oportunidad de participar a los más jóvenes. El evento también tendrá lugar en la cancha de Ricardo Vicuña.

RENOVADO NICHO

Durante los últimos años el baloncesto en Biobío ha logrado crecer a pasos agigantados siendo una de las disciplinas que más deportistas ha logrado acaparar tanto en el ámbito formativo como competitivo e incluso contando con referentes que han logrado profesionalizar su carrera, como es el caso de los destacados basquetbolistas Álvaro Pimentel, Miguel Molina y Jonathan Alveal.

Cabe destacar que durante los extensos meses de pandemia, la directiva del baloncesto local también logró marcar un hito a nivel nacional con la creación del primer Colegio de Árbitros presente en la provincia de Biobío, que se sumó a los dos existentes a nivel regional en Concepción y Talcahuano. Está inscrito en Enabo y FIBA Chile.

La institución actualmente se encuentra realizando la tramitación pertinente para ser parte de la Federación Nacional de Básquetbol.

“La pandemia no nos ha permitido jugar, pero sí hemos podido realizar este tipo de actividades administrativas. Estaremos disponibles para realizar servicios de arbitrajes a todas las instituciones que lo necesiten en sus diversas competencias atingentes al básquetbol”, precisó el presidente de la Liga de Básquetbol Biobío, Miguel Molina.

OPINIÓN EN CONTRAPUNTO

Al respecto, la municipalidad de Los Ángeles se trazó el objetivo de consolidar la creación de la Asociación Federada de Básquetbol en Biobío, trámite que dio su puntapié inicial con trascendental encuentro junto a la Federación de Básquetbol de Chile y el entrenador de la Selección Nacional de esta disciplina.

“Llevo muchos años gestionando este deporte en la provincia y recientemente me sorprendió que se me dejara al margen de la creación de esta nueva Asociación Federada de Básquetbol, debido a que ya existe una asociación de la cual yo asumí la presidencia porque nadie más quiso hacerlo. De igual manera, llevo una gran cantidad de tiempo realizando llamados para reunirnos junto a los equipos con personalidad jurídica de la comuna, sin embargo, nadie responde. Mi intención ha sido federarnos desde hace mucho tiempo. No ha dejado de sorprenderme que esta nueva gestión se realizara a mis espaldas”, enfatizó Miguel Molina Grez, presidente de la Liga de Básquetbol Biobío.

La competencia ligada principalmente al ámbito formativo funciona hace más de ocho años en el Polideportivo angelino los martes y jueves desde las cuatro de la tarde, hasta las ocho de la noche.

En la instancia deportiva participan alrededor de once instituciones educativas provenientes de toda la provincia de Biobío.

Durante el presente semestre deportivo, de forma ininterrumpida, los gimnasios de toda la provincia de Biobío se han mantenido totalmente vacíos y el balón de básquetbol guardado junto a las galerías sin público.

Sin embargo, estas circunstancias no han sido impedimento para que este deporte logre seguir creciendo desde el ámbito administrativo.

EQUIPOS PARTICIPANTES

CAMPEONATO AL AIRE LIBRE

Trueno

Andino

Deportes Laja

Nets de Mulchén

Zoom

Ex Golosín

El Constructor

Inscripciones +56987698853

EQUIPOS PARTICIPANTES

LIGA ESTUDIANTIL BIOBÍO

Colegio Teresiano

Liceo Santa María de Los Ángeles

Liceo Miguel Cerda

Liceo Héroes de la Concepción de Laja

Eni 1

Liceo Nuevo Mundo de Mulchén

Liceo Técnico Crisol