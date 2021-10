Directora regional de Girls in Tech instó a valorar el rol de mujeres en la ciencia y tecnología

Pilar Pardo Hidalgo, ingeniera civil en informática de la Universidad del Biobío, master en Educación Superior y directora de Biobío y Ñuble de la Fundación Girls in Tech fue la nueva invitada al programa Mentes Brillantes Mujeres de Ciencia del Biobío.

El objetivo del programa es potenciar y visibilizar el rol de las mujeres del Biobío que cumplen un papel fundamental en las carreras STEM (Ciencias Básicas, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La profesional relató su proceso académico en el área de la ingeniería, y realizó un llamado a la sociedad a fomentar la participación femenina en las carreras científicas.

Comentó que “dentro de mi proceso de saber qué estudiar empecé a visibilizar a mujeres que eran un referente para mí. Tuve una amiga que estudió una carrera vinculada a esto y pensé que al igual que ella yo también podía hacerlo. El año 98 entré a ingeniería civil en informática en la Universidad del Biobío y me di cuenta que éramos muy pocas mujeres. Esto, creó en mí un desafío, y dije ojalá que cuando salga pueda tener más posibilidades para abrir la puerta a otras mujeres”.

Luego de terminar sus estudios de pregrado trabajó dos años en una empresa de telecomunicaciones en Santiago, sin embargo, surgió en ella el deseo de regresar a la octava región. “Me di cuenta que tenía que hacer patria en mi región y si no hay espacio en informática crearlos yo misma. Me vine a Concepción y comencé a abrir el abanico sabiendo que la remuneración sería más baja y empecé a vincularme con otras mujeres que les pasaba lo mismo”.

En relación a su labor en la fundación Girls in Tech, Pardo contó que “ha sido un proceso muy hermoso y con el programa llamado “Ingeniosas” no solo llegamos a las capitales provinciales sino que también a las zonas de rezago las que aún no tienen internet. También enseñamos tecnología a personas con discapacidad visual o movilidad reducida. Llevamos más de siete años trabajando desde la Fundación Girls in Tech y el programa Ingeniosas busca potenciar en tecnología a la niñas”.

En la misma línea, respecto a su formación académica explicó que “soy académica en la UBB, Inacap y la Udec. En el 2016 comencé a liderar una fundación que se llamaba Emprendedoras de Chile, donde había mujeres que tenían que emprender por necesidad, porque tenían que levantar sus familias, porque tenían problemas de agresión física o problemas económicos. Hice un llamado a mis redes sociales a quien quería formar parte de manera voluntaria. Con el tiempo fuimos sumando organismo públicos, universidades y generar cosas potentes. Hoy podemos decir que somos la primera organización en el mundo que tiene un simulador que permite que aprendamos ciencia y tecnología de forma gratuita y se llama ingeniosamente.org”.

Respecto a la brecha de género que existe en las carreras STEM en Chile, la ingeniera expresó que “hoy ha cambiado mucho debido a la intervención de distintas organizaciones. Esto nos permite romper un poco las brechas, sobre todo hoy en día que se busca siempre la paridad. Las mujeres están más empoderadas y se han dado cuenta que en las matemáticas, ciencias y química hay grandes referentes. Vamos por buen camino”.

La profesional finalizó realizando un llamado a “valorar el rol de la mujer en las ciencias y tecnología. Hay que fomentar la participación femenina, fomentar que las mujeres ingresen a carreras científicas y creo que vamos bien encaminados, pero podríamos ir mucho mejor. Hoy la sociedad necesita hacerse parte de los problemas, es la única forma de combatir brechas y desigualdades”.