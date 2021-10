AMB Kick boxing de Los Ángeles recibirá al multicampeón mundial Ernesto Hoost

Acercar el deporte a la comunidad angelina es uno de los objetivos que la academia AMB se ha trazado a lo largo de sus 30 años de existencia. Es por ello que han logrado materializar la realización de un seminario de talla mundial en Los Ángeles el 15 de diciembre, trayendo por segunda vez a Chile al cinco veces campeón mundial de kick boxing Ernesto Hoost, considerado una leyenda viva del arte marcial.

“Esto nos permitirá enriquecer enormemente la cultura deportiva en la zona y también motivar a todos nuestros atletas que lamentablemente han pasado largos meses de confinamiento sin entrenamiento. El lugar de esta actividad está por definirse, queremos esperar un poco debido a los posibles cambios de aforo que puedan ir ocurriendo durante los próximos meses”, relató con emoción el instructor de la histórica academia marcial angelina AMB, Carlos Avello, quien ostenta la distinción de cinturón negro segundo dan.

Ernesto Hosst fue campeón del mundo en cuatro ocasiones. Hizo su debut en 1993 en el K-1 World Grand Prix 1993 y anunció su retiro el 2 de diciembre de 2006 después del torneo K-1 World GP 2006 Final en el Domo de Tokio, Japón. En 2014, Ernesto Hoost fue incluido en el Sports Hall of Fame Internacional.

Holandés de nacimiento, pero originario de Surinam ostenta el récord de gran prix ganados en la historia de K-1. Sus orígenes en las artes marciales mixtas se centran en el Muay Thai y eso se notó en especial en su low kick a lo largo de su carrera. Medía 1,89 y fue un peso pesado. Físicamente era una roca que aguantaba aluviones de golpes para luego lanzar sus ataques.

EL TRABAJO NO SE DETIENE

El profesional también destacó que el trabajo competitivo no se detuvo para la academia durante estos últimos meses, ya que sus alumnos más avanzados participan del torneo nacional WKF, que se disputa en cuatro fechas.

El angelino Luis Salas es el actual campeón de la zona sur y compite actualmente en la instancia con la finalidad de revalidar su título. Tras perder su primer encuentro -por decisión dividida de los jueces- buscará en las próximas tres fechas el puntaje necesario para clasificar a instancias finales y dejar en alto el nombre de Club AMB. El otro gladiador local presente en la competición es Luis Garrido quien también tras caer en su primer combate no bajará los guantes en búsqueda de la gloria.

HISTORIA EN EL TATAMI

Cabe destacar que la institución angelina es un referente provincial, ya que ha logrado mantenerse vigente hace más de 30 años bajo la dirección de su fundador, el maestro Javier Avello –cinturón negro, distinción quinto dan–, quien ostenta el prestigio internacional como profesor de este arte marcial.

La tradicional sede del club ubicada en calle Valdivia Nº 763 debió desarmar el ring, bajar los sacos y colgar los guantes a consecuencia de las restricciones impuestas por la Autoridad Sanitaria respecto a la práctica de los deportes de contacto.

De esta forma, el emblemático gimnasio –que acogió cientos de veladas durante los más de 30 años de funcionamiento ininterrumpido– se quedó en completo silencio.

Sin embargo, esto no significó el fin para AMB ya que, según aseveraron desde la entidad deportiva, siempre seguirán vigentes, pues los deportistas son quienes dan vida a la institución sin necesidad de tener un edificio, reuniéndose al aire libre y todos juntos, el emblema del kickboxing local siempre estará presente.

El instructor Carlos Avello precisó que “nos ha costado mucho estos meses debido al cierre del local donde estaba instalada la academia. Después de este duro golpe, seguimos trabajando con nuestros alumnos a distancia mediante video-llamadas de forma ininterrumpida y así hasta la actualidad donde las medidas sanitarias permiten la práctica deportiva al aire libre”.

El artista marcial también recalcó que el entrenamiento estricto está enfocado en retomar las competencias y el ritmo deportivo de los atletas.