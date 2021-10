Realizan “paro de advertencia” por nuevo ataque a trabajadores forestales en Macrozona Sur

Como una “señal de advertencia” hacia el Estado calificaron los trabajadores del rubro forestal, la manifestación que protagonizaron durante este jueves en la Ruta 5 Sur, sector de Duqueco, donde conductores y trabajadores dieron a conocer su malestar por los hechos de violencia que han afectado al rubro, en donde el último ataque ocurrido en Carahue, durante la jornada de este miércoles, dejó a dos trabajadores heridos de gravedad producto de disparos, donde uno de ellos recibió más de un centenar de perdigones en la espalda.

UN PARO DE ADVERTENCIA

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales -Acoforag- René Muñoz Klock se refirió a esta movilización. Comentó que “esto es un paro de advertencia, ya que esto que se está realizando aquí y en Collipulli, esperamos que vaya creciendo, y decirle al gobierno, que estamos disconformes ya que no es posible que nuestros trabajadores sean baleados, y con 140 perdigones en la espalda, como lo que ocurrió ayer en Carahue”.

A lo anterior agregó que “a nosotros nos gustaría que las autoridades vinieran a ver lo que está ocurriendo, así como lo que está ocurriendo en el norte, donde el ministro Delgado llega personalmente, ya que claro, no se puede aceptar que se quemen los enseres a los inmigrantes, pero acá en esta región se queman personas, en Carahue quemaron un matrimonio dentro de su casa, ayer (miércoles) le dispararon a tres trabajadores, y por la espalda, entonces son actos cobardes, en donde el gobierno también tiene que entender que Chile está acá, en el sur”, precisó.

AUMENTO DE VIOLENCIA EN ÚLTIMOS AÑOS

En relación a las cifras de violencia en la Macrozona Sur, René Muñoz enfatizó en que durante la actual administración Presidencial se triplicó la violencia rural y los ataques incendiarios: “nosotros llevamos estadísticas de hace ocho años, y efectivamente en el gobierno de la Presidenta Bachelet hay un tercio menos de atentados, de camiones y comunas afectadas, o sea, en este gobierno se han triplicado estos hechos. El efecto de la violencia ha sido tres veces más que en el gobierno anterior, y eso la verdad que es un desastre, y no es tolerable”, precisó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales de Chile, José Hidalgo puntualizó que “esto no es un paro definitivo, es un paro de advertencia al poder del Estado para que imponga el Estado de Derecho que es lo que necesitamos. No podemos seguir teniendo trabajadores heridos por disparos, con más de 140 perdigones en la espalda uno de ellos, otro con una pierna herida con un derrame, entonces no podemos seguir en esto. Necesitamos trabajar en paz, así que no sé en qué minuto perdimos el norte como país, y somos indolentes ante esto”.

LA MESA “COME-GALLETAS”

En esa misma línea, Hidalgo se refirió a las reuniones que han tenido con los encargados de seguridad en la zona, enfatizando que los avances han sido nulos: “bueno, nosotros tenemos un nombre para eso, les decimos “mesas come-galletas” porque en realidad lo único que hacemos es ir a conversar, pero en definitiva los resultados son nulos, y estos señores al final se vuelven comentaristas de un hecho, pero no se dan cuenta que son los que tienen que actuar, tienen que ejecutar, tienen que darle tranquilidad a la gente como nosotros, que lo único que queremos es trabajar”.

VIDA DE LOS TRABAJADORES EN RIESGO

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Transporte Forestal -Fenasitransfor-, Heriberto López también participó de esta manifestación, subrayando que “esta es una de las tantas manifestaciones que hemos tenido nosotros con la idea de llamar la atención al Estado de Chile con respecto a lo que vivimos nosotros en la Macrozona Sur (…) Cada día con ataques cada vez más cerca de los lugares poblados como Los Ángeles, con un atentado a solo 20 kilómetros de la comuna, donde nosotros creemos que la única solución para esto es neutralizar a los terroristas que cometen estos actos, hay que neutralizarlos de cualquier forma, y si existe un Estado de Derecho en este país, hay que hacerlo funcionar hoy día, porque está en riesgo la vida de cientos de trabajadores”.

Por último, López profundizó dando a conocer que “hay algunos ataques incendiarios que ni siquiera salen en la prensa, pero esto ocurre todos los días, todos los días hay atentados, todos los días nos disparan, por lo tanto ese es el llamado que hacemos al Estado”, finalizó.