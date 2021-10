Escuela Colonia Árabe apoya con útiles de aseo a familias

En el marco de las acciones desarrolladas por la comunidad de la Escuela Colonia Árabe para acompañar a los estudiantes y sus familias afectadas por la pandemia, se gestionó el aporte de 60 sets de útiles de higiene personal y de hogar.

Esta iniciativa, que complementa otras acciones desarrolladas con el fin de apoyar al entorno de los estudiantes, fomentando su proceso educativo, se logró gracias al aporte de la Fundación Levantemos Chile, que realizó la donación consistente en cremas, desodorantes, detergente de ropa, cloro gel, papel higiénico, entre otros.

La directora, Ruth Vallejos agradeció la ayuda de Fundación Desafío Levantemos Chile. “Queremos reconocer y destacar el valioso aporte de esta organización, a través de su líder Región del Bío Bío, Juan Antonio Rebolledo, quienes no dudaron en responder inmediatamente a nuestro llamado. Esto nos permite complementar la entrega mensual de alimentos Junaeb, junto a otras acciones solidarias, apoyadas por los diferentes estamentos de la comunidad escolar. Esta necesidad nace a raíz del contacto realizado con la totalidad de las familias de nuestros estudiantes aplicando una encuesta y, de acuerdo a las necesidades detectadas, producto de la crisis sanitaria, pudimos identificar las distintas complejidades que se han presentado tanto en lo social, personal, familiar y económico”, señaló la directora.

Además, están desarrollando lazos con diferentes redes de apoyo que les permitan no solamente abordar las necesidades familiares sino otras que puedan tener los estudiantes. “Para nosotros es fundamental que ellos se puedan desarrollar integralmente, esto no se refiere solo al conocimiento, sino también al desarrollo de habilidades y actitudes. Por tanto, estamos generando algunos talleres y concursos artísticos, musicales y deportivos”.

Asimismo, agregó que hoy tienen contacto con el 100% de las familias. “Se han realizado visitas domiciliarias en aquellos estudiantes que, por diversos motivos, no se conectaban a clases virtuales. Se les ha entregado material pedagógico impreso, apoyos personalizados, algunos de ellos acuden a la escuela para participar de sus clases on line, ya que no cuentan con implementos tecnológicos e internet. El equipo de convivencia escolar cuenta con orientadora y psicólogo, quienes realizan variados talleres abordando, como apoyo, la contención emocional que complementa las actividades pedagógicas, dada la importancia que reviste esta área en el logro de aprendizajes”.

Por último, señaló que dentro de las prioridades ha estado siempre presente el abordar el aspecto emocional de los docentes y asistentes de la educación, demostrando confianza en las capacidades de cada uno de ellos, valorando sus roles, generando espacios de conversación y creando una cultura de aprendizaje colaborativo.

Asimismo, comenta que los asistentes, durante el período presencial, han sido fundamentales, en especial por el vínculo que se genera con los estudiantes, por lo que el equipo de convivencia continúa elaborando material y acciones de contención socio emocional y de autocuidado para todos los estamentos de la unidad educativa.