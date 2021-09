Eliminación de estacionamientos y habilitación de vías exclusivas: los detalles del Plan de Reordenamiento Vial

El próximo 4 de octubre en Los Ángeles comenzará la primera etapa del Plan de Reordenamiento Vial en las principales calles de la comuna de Los Ángeles, y que busca disminuir la congestión vehicular en la zona céntrica, además de beneficiar el tránsito de peatones y ciclistas, potenciar y mejorar el flujo de la locomoción colectiva.

La puesta en marcha de este proyecto fue dado a conocer la mañana de este miércoles, en el Paseo Peatonal Quilque por Almagro, donde autoridades y representantes del gremio del transporte se refirieron a esta medida.

DETALLE Y MEJORAMIENTOS EN EL CENTRO

Según lo dado a conocer, el Plan de Reordenamiento Vial implicará diversas medidas en las principales calles céntricas, entre ellas la habilitación de dos vías exclusivas por calles Valdivia, Villagrán, Mendoza y Almagro, las cuales serán para el transporte público y vehículos particulares que transiten por estas arterias, entre las calles Tucapel y avenida Ricardo Vicuña.

Junto con lo anterior, se eliminarán los estacionamientos de calles céntricas para mejorar el flujo vial en este punto de la comuna, como en calle Almagro, entre Rengo y Lautaro, además de calle Rengo, entre Villagrán y Mendoza, los cuales se redistribuirán en estacionamientos que actualmente son gratuitos para instituciones u organismos en el centro de la comuna, y que pasarán a la empresa a cargo de este servicio, según lo dado a conocer por las autoridades.

Además se confirmó la eliminación de los estacionamientos en calle Manuel Rodríguez, entre las avenidas Vicuña Mackenna y Ricardo Vicuña, y en donde se habilitará una ciclovía de dos metros, que pasará por la calzada. Junto con ello, se confirmó la implementación de una ciclovía por la pista norte de Vicuña Mackenna, entre Los Carrera y calle Alcázar, y para mejorar los espacios para el tránsito de peatones, se ensancharán veredas en calles Rengo, Lautaro, Colo Colo, Caupolicán, parte de Colón y la avenida Ricardo Vicuña.

OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN DE TRÁNSITO

El alcalde de Los Ángeles Esteban Krause encabezó la actividad donde se dio a conocer esta iniciativa de mejoramiento vial. La autoridad comunal manifestó que “hemos venido trabajando con nuestra Dirección de Tránsito ya desde hace un tiempo para poder avanzar y mejorar el tránsito vehicular de nuestro centro. Estamos ya implementando todo un tema de conexión a la Unidad Operativa de Control de Tránsito, donde se han cambiado semáforos y se han intervenido distintas avenidas con el objetivo de poder ordenar el tránsito, y tener la posibilidad de hacer lo que mucha gente nos pedía que era programar los semáforos en distintas intersecciones”, precisó.

A lo anterior el edil enfatizó en que “queremos mejorar el centro de la ciudad mirando al transeúnte y mirando al peatón. Aquí en el centro compran las personas, la gente que mira y vitrinea y que, de una u otra forma, hace este recorrido por las distintas calles, y por eso también nos interesa de que podamos darle cierto privilegio y preferencia a la locomoción colectiva, ya que está absolutamente claro de que si no fortalecemos el traslado del peatón, el traslado del ciclista y la movilización pública, no vamos a ser capaces de poder dar cabida a todo el parque vehicular que existe, y escapar de la realidad de todo el país y de todas las ciudades grandes”, precisó.

REUBICACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DEL CENTRO

Al ser consultado sobre lo que sucederá con los espacios para estacionar que serán eliminados en el centro de la comuna, el edil comentó que “nosotros estamos eliminando algunos estacionamientos que eran gratuitos para poder ir copando el mismo espacio que ahora tiene la empresa concesionaria, esto con el objeto de no ampliar el radio de operación de esta concesión, y lo que estamos haciendo es reubicarlos”, expresó.

Por su parte, la directora de Tránsito del municipio, María Cecilia Jara profundizó en esta materia, precisando que se habilitarían estos nuevos estacionamientos tras su salida desde el centro de la comuna: “estarán en la misma zona central, en calles que no están concesionadas, o donde teníamos estacionamientos que no estaban siendo ocupados, y si no, unas cuadras más hacia el norte de Tucapel, y unas cuadras más hacia el norte de la avenida Ricardo Vicuña”.

La directora de Tránsito también se refirió a la eliminación de estacionamientos de calle Manuel Rodríguez, en donde además se implementará una ciclovía, donde comentó que “hay dos que se habilitan, una en calle Manuel Rodríguez, entre avenida Ricardo Vicuña y avenida Vicuña Mackenna, y ahí también se eliminan los estacionamientos de calle Manuel Rodríguez, pero se pueden ubicar en las calles paralelas, y eso viene a complementar ciclovías que ya están ejecutadas; por ejemplo, Manuel Rodríguez está ejecutada hasta camino a Cantarrana, y la otra ciclovía es la de avenida Vicuña Mackenna que va entre Los Carrera y Alcázar, o sea, viene a unir a dos ciclovías que ya están construidas que son en Los Carrera y Alcázar”.

Los proyectos de estas dos ciclovías se encontrarían en etapa de licitación, por lo que se estima que en un mes más se estarían entregando los terrenos para la ejecución de estas obras, acotó María Cecilia Jara, quien entregó detalles respecto del inicio de las obras: “vamos a partir el 4 de octubre con la entrega de terrenos de calle Villagrán, después viene Valdivia, y seguiríamos con el ensanche de veredas de calle Rengo, por lo que cada dos semanas iríamos entregando terrenos ya que como es el centro, no podemos colapsarlo en todas sus calles”.