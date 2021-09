Confirman nuevas indagaciones para aclarar desaparición de Karen Sepúlveda

La realización de nuevas diligencias investigativas fueron dadas a conocer durante este martes por parte de los abogados representantes de los familiares de Karen Sepúlveda, en conjunto con los familiares de la mujer desaparecida, esto tras una reunión que llevaron a cabo los juristas de los familiares con la Fiscalía de Los Ángeles, quienes llevan adelante la investigación tras la desaparición de la mujer el pasado 24 de enero del 2019.

Recordemos que Karen Sepúlveda fue vista por última vez en las cercanías del sendero Las Chilcas, en el parque Nacional Laguna del Laja, lo que derivó en un amplio operativo de búsqueda por el lugar que hasta la fecha no arroja resultados positivos, desencadenando diversas acciones por parte de la fiscalía y familiares para dar con su paradero, y sin que hasta el momento se conozca su ubicación.

De ahí la importancia de la reunión que realizaron los abogados representantes de la familia de Karen donde abordaron la investigación del caso, además de la realización de nuevas diligencias, descartando así el cierre el proceso investigativo, por el momento.

REPRESENTANTES DE LA FAMILIA

La abogada de la Fundación Chile de Pie y una de las representantes de la familia, Fabiola Eliante, catalogó como provechosa esta reunión. “Fue una reunión productiva, y como una primera aproximación estamos de acuerdo en que efectivamente es una causa relevante, es una causa que no puede quedar impune, no sabemos qué pasó con Karen y la familia necesita respuestas, y creo que –efectivamente- se logró concordar en esos aspectos, y también avanzar en cosas que vamos a estar haciendo, diligencias que estamos trabajando, y colaborar y que la fiscalía entiendan que nosotros venimos a colaborar y no a obstaculizar”, precisó.

Junto con lo anterior, la abogada confirmó que la causa no se va a cerrar por parte de la fiscalía, donde agregó que “la carpeta investigativa está en nuestro poder, nosotros la tenemos hoy día completa ya que nos trajimos también la actualización, y la causa no se va a cerrar, la fiscal fue súper categórica y yo se lo agradezco, en el sentido de que la causa no se va a cerrar, se van a seguir haciendo diligencias, y eso era también una de las preocupaciones nuestras porque cuando entramos, entramos con esa premura, de que era una causa desde lo que la familia tenía entendido, estaba próxima a cerrarse”, puntualizó.

DESCARTAN CIERRE DE LA CAUSA

Por su parte, el abogado Héctor Ronda también se refirió a esta reunión con la fiscalía, donde comentó que “quedamos conformes, nos encontramos con una fiscal que, en su calidad de fiscal jefe, nos dio todas las garantía de que se va a llegar hasta el final para poder llegar al objetivo que es encontrar a Karen, por lo tanto, se comprometió en términos generales a que esta causa no se va a cerrar, y que es el gran miedo que tiene la familia, y que se van a agotar todas las diligencias que se estimen pertinentes”, precisó.

Además, el abogado representante de la familia enfatizó en la complejidad de este tipo de causas, donde comentó que “este es un tipo de delito que es muy difícil de pesquisar, y por lo tanto para un fiscal es súper complejo tener la tentación de cerrarla y de dejarla como que es una presunta desgracia en donde no hubo posibilidad de encontrar el cuerpo, pero acá nos encontramos con una fiscal muy receptiva y muy comprometida desde el principio con la causa, así que estamos conformes con las diligencias del día de hoy, y nos vamos con muchas esperanzas de que las diligencias que quedan pendientes van a concluir finalmente con encontrar a Karen”, expresó.

Por último, Margot Martínez, familiar de Karen Sepúlveda, indicó que “la verdad es que estamos contentas ya que esperamos por mucho tiempo esta reunión, y al parecer por lo que dice el abogado se cumplió el objetivo que es seguir con el caso, que siga abierto, y seguir adelante ya que me imagino que habrán más diligencias que hacer, y seguir adelante con todo y saber qué pasó con Karen que es lo más importante”, finalizó.