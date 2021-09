Alto Biobío: Financian proyecto que busca potenciar la cosmovisión pehuenche

Poner en valor la cosmovisión pehuenche, su belleza y significado a través de la pintura es el principal desafío que se ha puesto la agrupación We Rayin de Ralco Lepoy, en la comuna de Alto Biobío.

Son 15 mujeres indígenas, quienes en 2017 se reunieron para ir en rescate del ñimin pehuenche (dibujos de la tierra) en sus tejidos y textiles. Cuatro años después han decidido expandir sus creaciones del palillo al pincel. La iniciativa fue postulada al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) del Ministerio Secretaría General de Gobierno 2021, adjudicándose 1 millón 800 mil pesos, recursos necesarios para financiar todos los insumos para desarrollar su arte.

El vocero de Gobierno, Daniel Garcés, visitó la organización social y conoció parte del proceso de reetnificación que las coordinadoras del proyecto están implementando a través de talleres de pintura de cuadros, como nuevo medio de expresión que permita visualizar a la comunidad otras formas de uso del ñimin.

El seremi destacó que “además de rescatar el valor cultural ancestral también permite generar una fuente de ingreso para estas mujeres y es por eso que invitamos a otras agrupaciones a que postulen al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público y realmente puedan ser un beneficio para su comunidad”.

Claudia Manquel, es la actual presidenta y la principal impulsora de la agrupación We Rayin. Junto a Beatriz Aránguiz, coordinadora del proyecto “Ñimin Pewenche del palillo al pincel” trabajan codo a codo para seguir visibilizando la cultura pehuenche. “La iniciativa nació precisamente por una necesidad, porque habían madres, señoras que no tenían recursos, por lo tanto, nos agrupamos para buscar medios y traer sustento para la casa. En un comienzo no fue de mucha ayuda, pero con los años ha sido de mucho provecho”, relató.

El trabajo de esta agrupación lo pueden encontrar en la plataforma web somoscordillera.cl y en el Facebook We Rayin.