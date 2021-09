Futbolista gana experiencia en la Marea Roja de Estados Unidos

Un deportista que busca la grandeza debe agotar todas las instancias para sumar la experiencia probar suerte en Estados Unidos, defendiendo los colores de la Marea Roja, un conjunto creado por migrantes chilenos que buscan su lugar en el balompié profesional.

Fernando nació en Cabrero, proveniente de una familia aficionada por el fútbol, y tiene recuerdos defendiendo a equipos como El Porvenir en su niñez de la comuna industrial, junto a pasos por la Escuela de la U. de Chile, juventud en las divisiones de Huachipato, Ñublense, Deportes Concepción y Gasparín en Tercera A. Pero sería en una de esas “locuras de juventud” que el futbolista arribaría a Estados Unios para vestir los colores de Marea Roja, un conjunto que figura en un equivalente de la Tercera A chilena.

CHILE PRESENTE EN LA LIGA ESTADOUNIDENSE

A principios de este 2022, Fernando, junto a unos amigos, tuvieron una idea de esas que comienzan como una broma, pero esconden algo de cierto. “Un día nos preguntamos por qué no viajábamos a otro país. Vamos a quemar nuestros últimos cartuchos a otro lado, probemos algo nuevo, nos probamos en un equipo de afuera. Aperremos no más”, recordó Altamirano.

La idea comenzó a tomar fuerza y los llevaría finalmente a Miami, Florida, donde se llevarían una grata sorpresa. “El mundo del fútbol es tan pequeño que uno conoce a miles de entrenadores y personas, por lo que se dio la oportunidad de probarnos en Marea Roja”.

De inglés, poco, pero el cabrerino hablaba el idioma universal del fútbol. De todas formas, aseguró que “Miami es bien latino, por lo que no nos era tan difícil comunicarnos. Así que nos fue bastante bien en el equipo (Marea Roja) que formaron un grupo de chilenos que se fueron a vivir y cumplir su sueño deportivo”.

LA MISIÓN ACTUAL DEL CABRERINO

El futbolista logró un buen desempeño defendiendo al equipo de raíces chilenas, logrando llegar a ser titular en todos los encuentros, pero desafortunadamente, de cara a la temporada, su visa vencería, por lo tanto, tuvo que volver a Chile. De todas formas, el exponente de la comuna cabrerina no baja los brazos y hoy tiene un objetivo claro: defender al Comunal Cabrero.

“No me quise arriesgar a estar ilegal, y volviendo acá mis sueños no se apagan. Tengo la ilusión de seguir jugando acá y he tenido acercamientos con varios clubes, pero sería muy bonito poder vestir y representar los colores del equipo de mi zona, que es el Comunal Cabrero, donde yo me crié”, sentenció Fernando, aseverando que si logra conseguir su lugar en el representante en Tercera B de la provincia de Biobío en el fútbol nacional, es para llegar al profesionalismo, mismo objetivo que tenía el conjunto de Estados Unidos.