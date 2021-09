El actor chileno Pedro Pascal protagonizó primera imagen de la serie de "The Last of Us"

Tras meses de espera y comentarios sobre la serie de The Last of Us que se encuentra preparando HBO, es que fue dada a conocer la primera imagen de esta mostrando a Joel y Ellie.

Neil Druckmann, director creativo y guionista de Naughty Dog, fue el encargado de dar a conocer la imagen a través de su cuenta de Twitter, y en ella se puede ver a Joel interpretado por Pedro Pascal y Ellie por Bella Ramsey mirando un campo con un avión estrellado.

Según se conoció recientemente Neil Druckmann dirigirá algunos de los episodios de la serie, sumándose de esta forma a directores como Peter Hoar (Altered Carbon, The Umbrella Academy y Daredevil) y Jasmila Zbanic (On the Path, One Day in Sarajevo y Quo Vadis, Aida?).

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!"



The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!



Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW