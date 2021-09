En Antuco y Nacimiento destacan el legado de Patricio Manns

“Para escribir, para componer, para crear, para cantar, para danzar, para pintar hay que tener un lugar de pertenencia y estar conscientes de esa pertenencia” decía Patricio Manns en su mensaje a los artistas y creadores de la provincia de Biobío, al sumarse como uno más, a un proyecto cultural desarrollado por radio San Cristóbal en 2016.

Manns, radicado en los últimos años en Concón junto a su esposa, Alejandra Lastra, quien falleció en septiembre del año pasado, siempre se mantuvo vinculado a sus raíces y a la tierra que lo vio nacer, tal como lo evidenciaba en la última entrevista con radio San Cristóbal: “Cuando niño, mi padre me llevaba a la parte trasera de nuestra casa que colindaba con el río y me decía: -Escucha, el río Bío Bío es el patio de tu casa. Esa aseveración se clavó muy profundamente en mi conciencia, y desde entonces el Bío Bío representa la raíz central de mi vida. Siempre me las arreglo para visitar mí río y todo lo que va con él”.

A los creadores de Biobío los llamaba a mantener sus raíces, “con esto, quiero recordarles a los escritores y artistas, que en el arte es necesario contar con las raíces que son la piedra fundamental donde podemos asentar los pies. Saint Exúpery decía “Como los hombres no tienen raíces, el viento se los lleva. Para escribir, para componer, para crear, para cantar, para danzar, para pintar hay que tener un lugar de pertenencia y estar conscientes de esa pertenencia”.

EN ANTUCO Y NACIMIENTO

A través de redes sociales, la Municipalidad de Antuco lamentó el fallecimiento de Patricio Manns y junto con ello se recordó que “recibió la honrosa distinción del Sr. Alcalde y concejo municipal durante el 2020, por su canción Arriba en la Cordillera, donde homenajea la figura del arriero”. Se agrega que “reconocer la trayectoria histórica del cantautor y escritor de 84 años de edad, que nos deja un tremendo legado a las futuras generaciones”.

En tanto, desde la Municipalidad de Nacimiento se destaca su legado como uno de los representantes más importantes de la música popular chilena.

Manns nació el 3 de agosto de 1937 en Nacimiento. “La influencia de Patricio Manns en la escena musical chilena es incuestionable. Fue uno de los pilares de la creación del movimiento “Nueva canción chilena”. En tanto, tras el golpe de Estado, estuvo exiliado en Cuba y posteriormente en Francia, retornando a Chile en 1990”.

Se menciona además que “durante la administración del alcalde Óscar Guerrero, Patricio Manns fue declarado Hijo Benemérito de Nacimiento; y en el período del alcalde Gerardo Montes fue instituido como Hijo Ilustre de nuestra comuna”.