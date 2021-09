Este viernes se celebrará el Día Nacional Sin Auto

Este miércoles, las autoridades de Transportes y Telecomunicaciones y Deportes, se reunieron con agrupaciones de ciclistas de San Pedro de la Paz y Talcahuano para hacer entrega de kits de reflectancia para un traslado seguro durante sus viajes y compartieron la importancia de que muchas personas se sumen al Día Nacional Sin Auto este viernes 24 de septiembre.

Según informó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jaime Aravena Selman “hoy nos juntamos con ciclistas de carácter recreativo pero si pensando en que también tenemos que el uso de la bicicleta cada vez se ha ido masificando más, ya dejó de ser solo uso recreativo sino que ya se consolidó como un medio de transportes y por lo tanto de ahí la importancia de que cuenten con las medidas de seguridad para que efectivamente se sientan más protegidos cuando están en las calles”.

En la oportunidad el seremi Aravena reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse este viernes 24 de al Día Nacional Sin Auto. “En junio del 2018 se decretó el Día Nacional Sin Auto, donde se estipula que el último viernes de septiembre será el día escogido para su conmemoración. Es por ello, que queremos invitar a todas las personas de la Región, que ese día no use su vehículo particular y se traslade en otros modos de transporte” manifestó.

En tanto, el Seremi de Deportes, Pedro Sanhueza, destacó la importancia de fortalecer la vida sana y el trabajo en conjunto que se está realizando. “Es un trabajo que viene a resaltar el uso de la bicicleta. Es importante destacar que nuestra ciudad es la segunda con la mayor cantidad de kilómetros de ciclovías por lo que hay que aprovecharlas, es una oportunidad que se ha dado no solo ahora que estamos en Pandemia y que esperamos potenciar de la mejor manera posible a la ciudadanía” expresó.

El Kit reflectante entregado a la Agrupación San Pedro Bike, de San Pedro de la Paz y al Club de Ciclismo Talcahuano, incluye porta mochila, mascarillas, bandanas de cuello, mangas reflectantes y otros elementos de seguridad necesarios para el traslado de todo ciclista.