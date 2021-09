Lanzan botella con excrementos a Iván Moreira: “No me amedrenta y no me van a doblegar"

El equipo de Iván Moreira, parlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI), comunicó a través de redes sociales que un grupo de personas “agredió a nuestro senador, lanzándole agua servida y un objeto contundente, ocasionando una lesión leve en el rostro”.

El hecho ocurrió en la celebración del aniversario de la comuna de Hualaihue, en la Región de Los Lagos, zona por la cual Moreira es senador.

El parlamentario se refirió al tema y expresó: “La mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve que me ocasionaron no me amedrenta. Y no me van a doblegar estos (…) fascistas de izquierda que lo único que hacen es perseguirnos en funa”.