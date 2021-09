Rodrigo Rojas Vade renunció a la Convención Constitucional

Durante las últimas horas Rodrigo Rojas Vade, ex rostro de La Lista del Pueblo (hoy Pueblo Constituyente), confirmó su renuncia a la Convención Constitucional, debido a la polémica que lo envuelve luego de que se conociera que mintió sobre tener cáncer, enfermedad que nunca padeció y que utilizó como bandera de campaña para ser electo en el cargo.

“No volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud”, anunció mediante una declaración pública en sus redes sociales.

“Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado”, agregó.

También aseveró que “Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de Constitución Política que entregarán al país para su ratificación para dejar atrás a la nefasta Constitución de 1980, al igual que los millones que salieron a las calles desde el 18 de octubre y han defendieron el proceso para llegar a ella”.

“Mi compromiso siempre ha sido real”, aseguró, junto con ofrecer “disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas”. Dijo haber “cometido errores muy graves, pero ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. No soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy”.