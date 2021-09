Partido de la Gente apuesta por lograr representación electoral en Biobío

El Partido de la Gente (PDG) logró conformar listas completas de candidatos al Senado por la región, a diputados por el distrito 21 y de consejeros regionales por la provincia de Biobío, de cara a los comicios del 21 de noviembre.

Son 15 postulantes que son parte de los más de 300 que, a nivel nacional, compiten para algunos de los cargos de elección popular y que, a su vez, son el sustento para el economista Franco Parisi, quien vuelve a ser candidato para llegar a la Primera Magistratura.

Astrid Abarzúa es la coordinadora de las candidaturas en la región del Biobío del Partido de la Gente. Ella explica que el proceso para la conformación de la colectividad se inició en 2013 después de la primera vez que Parisi postuló a la presidencia.

A partir de ahí, el año pasado se lograron conformar como partido político, llegando a ser la segunda colectividad con más adherentes a nivel nacional, todos los cuales lo hicieron a través de la clave única.

“Eso nos ha posicionado para decirle a la gente que vote por gente distinta, por quien vive al lado tuyo y que vive en las mismas condiciones y tiene las mismas necesidades”, señaló la dirigenta.

El paso siguiente fue la búsqueda de candidatos a cada uno de los cargos de elección popular de noviembre, llegando a tener listas completas en todos los territorios electorales.

Según Abarzúa, “cada día llega un adherente nuevo, cada día llega un adherente aburrido de las mentiras de los allá y de los de acá. Cada día la gente se desilusiona más del robo, de la mala utilización de los fondos públicos y cada vez más se decepciona de los líderes que han estado por más de 20 o 30 años y no han cambiado la realidad ayer, que no lo están haciendo hoy en día y no lo harán mañana porque eso sería cambiar su estilo de vida que la clase trabajadora les ha mantenido por años”.

En términos de resultados, la encargada de las candidaturas aseguró que tienen confianza en lograr dos de los tres cupos al Senado en la Región del Biobío y a tener representación en la Cámara de Diputados por el distrito 21.

CANDIDATOS PARTIDO DE LA GENTE

Senadores región del Biobío

– Darwin Rodrigo Acuña Becerra

– María Angélica Ojeda Sanhueza

– Sandra América Neira Espinoza

– Roberto Alejandro Guzmán Avendaño

Diputados

– Nelson Cares Ormeño

– Karen Medina Vásquez

– Cristian Astorga Canales

– Cecilia González Ananías

– Alex Vega Aguayo

Consejeros regionales

– Ivania Rojas Castillo

– Alex Klagges Verdugo

– Yoselin Saavedra Hurtado

– Felipe Villegas Rodríguez

– Richard Valdebenito Baeza

– Ibis Arteaga Muñoz