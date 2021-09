Seremi Marissa Barro por femicidio: "Esperamos caiga todo el rigor de la ley sobre el responsable"

Tras el femicidio ocurrido en Los Ángeles, dónde una mujer de 38 años fue encontrada fallecida en su domicilio en Villa Génesis, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Marissa Barro, llegó hasta la capital provincial para referirse al hecho.

La autoridad realizó un llamado a la comunidad a “no dejar sola a una mujer víctima de violencia. Es probable que alguien haya sabido lo que pasaba y nosotros no tenemos cómo enterarnos si la mujer no hace la denuncia o si el entorno no se comunica con nosotros. Además, recalcar que ahora vienen las fiestas patrias donde muchas veces el alcohol incide en reacciones más violentas, por lo tanto, el llamado es a pasar unas fiestas tranquilas con el consumo de alcohol controlado”.

Agregó que “efectivamente esperamos que caiga todo el rigor de la ley sobre el responsable que ya está confeso. Tenemos que trabajar en conjunto para erradicar la violencia contra la mujer”.