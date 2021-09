Carabineros efectúa Plan Operativo de Servicios Preventivos por Fiestas Patrias

Carabineros de la Octava Zona Bío Bío cuenta con un “Plan Operativo de Servicios Policiales de Fiestas Patrias 2021”, cuya planificación está enfocada en maximizar los controles y fiscalizaciones, principalmente en lo que respecta a la ley de alcoholes y en el tránsito.

Se contemplan específicamente controles de tránsito focalizados en evitar excesos de velocidad, control de alcotest y narcotest, y establecer el correcto desplazamiento del transporte de carga. También se intensifican los controles en locales de venta de bebidas alcohólicas, especialmente velando por el cumplimiento de las nuevas disposiciones enmarcadas en la ley de alcoholes,

Al respecto el Jefe de Zona General Juan Pablo Caneo detalló que “este Plan contempla un contingente extraordinario de Carabineros en forma diaria, quienes se suman a los servicios del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva y la intensa labor de tránsito que ya estamos efectuando en carreteras y principales autopistas de nuestra región. Es importante que la ciudadanía sepa que estaremos fiscalizando intensamente con el solo objetivo de protegerlos y resguardar su seguridad”.

“El año pasado afortunadamente no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito en el marco de las festividades patrias, pero esta vez como existen menos restricciones de movilidad con respecto al año anterior y se espera un aumento del flujo vehicular, aumentaremos también nuestros controles y presencia en las rutas para velar por la prudencia y la responsabilidad de los conductores y así proteger la vida de las personas”, señaló el General Caneo.

Cabe destacar que el Plan Operativo de Carabineros en Fiestas Patrias contempla el trabajo de los servicios especializados SEBV, OS7, OS9, SIAT, LABOCAR, Subcomisaría Montada y de Perros Policiales y las unidades operativas cuyo personal estará reforzado con los Carabineros de la Escuela de Suboficiales de Concepción.

En este contexto las recomendaciones son: no consumir alcohol si va a manejar, consumo moderado de alcohol aun cuando salga de peatón, cruzar siempre en pasos habilitados, respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad en el vehículo, utilizar los sistemas de seguridad infantil, usar el casco y elementos reflectantes en el caso de los ciclistas.

En materia de prevención de delitos las medidas de seguridad a adoptar son: no descuidar especies de valor como celular y carteras en lugares públicos, no estacionar en lugares aislados y sin iluminación, no transitar por lugares solitarios y oscuros, proteger claves bancarias al momento de pagar con tarjetas, no dejar especies de valor a la vista en los vehículos y todo aquello que pueda realizar como autocuidado.