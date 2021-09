Carabinero es condenado a cinco años de libertad vigilada por impactar bomba lacrimógena a una adolescente

Durante las últimas horas el Tribunal de Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó al ex subteniente de Carabineros R.A.G.B a cinco años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves.

La agresión tuvo lugar el pasado 26 de enero del 2020, mientras el oficial desarrollaba sus funciones en las calles aledañas a la Plaza de Armas de Puerto Montt, momento en que disparó un proyectil lacrimógeno a un grupo de personas que se encontraban en el lugar, e impactando en la cabeza de una menor de 17 años.

Según consigna el fallo no existía la necesidad de efectuar esta acción, y que el ex subteniente ejerció “violencia innecesaria y sin motivo racional, dado que en el sector en que se encontraba la adolescente, no había más de 30 personas, sin que hubiera desorden o alguna situación que ameritara la intervención policial y el uso de disuasivos químicos“.