Parque Alessandri Nacimiento festeja su primer mes sumando más de 10 mil visitantes

“La vista es espectacular. Es un lugar bastante tranquilo y me gusta que sea tan espacioso, ya que a mí me gusta leer al aire libre y en el parque se dan todas las condiciones y comodidad para realizarlo”, comenta Max Salazar, joven nacimentano que encontró en el Parque Alessandri de su comuna un refugio natural cercano a su casa.

En su primer mes de atención de público más de 10 mil visitantes han caminado por los senderos de este recinto ubicado en el centro urbano de Nacimiento. Llegan en grupos, en parejas, en familias, juntos en delegaciones y hasta en solitario, como Max, para vivir, en su caso, un agradable momento de lectura al aire libre.

Es que el impacto que ha tenido para esta zona ha sido significativo, considerando que Nacimiento no cuenta con una plaza central y tiene cerca de 26 mil habitantes. “Es un tremendo aporte que hayan recuperado un sitio eriazo para que lo visite la comunidad”, resalta Marisa Gutiérrez.

Emplazado en los terrenos del antiguo estadio de CMPC Celulosa, el Parque Alessandri Nacimiento nació como iniciativa en 2015 cuando el directorio de Empresas CMPC aprobó los recursos iniciales para su construcción. En la ocasión, se determinó que Fundación CMPC, a través de su área cultural, fuera la encargada de realizar, administrar, ejecutar y mantener el proyecto que será totalmente gratuito para el público que lo visite.

Marisa vive en el barrio Gabriela Mistral, que está frente al parque. Su casa está a unos 50 metros del recinto y se entusiasma contando que “tenemos el parque de patio de nuestra casa, algo que jamás imaginamos. Lo disfrutamos cada día por las tardes, junto a mis hijas, que son las más felices con todo esto”.

EL ENTORNO

La intervención urbana y el montaje arquitectónico y paisajístico estuvo a cargo del destacado arquitecto y paisajista nacional Juan Grimm. En las casi cinco hectáreas de terreno se proyectó la instalación de senderos con árboles nativos, arbustos, plantas y flores endémicas del territorio nacional como coigüe, peumo, quillay, lingue, olivillo, castaño, roble y raulí, entre otras. También, una laguna artificial de dos vertientes, áreas de juegos, jardines y bancas de descansos.

La directora del área Cultural de Fundación CMPC, Maite Artiagoitia, afirma que “estamos muy contentos con el recibimiento de las personas de Nacimiento y con lo rápido que el parque se ha transformado en uno de los lugares favoritos de los habitantes de la comuna. Para nosotros, más que un pulmón verde, el parque se ha vuelto el corazón verde de la ciudad, porque estamos junto al centro y porque la comunidad le ha tomado mucho cariño al entorno”.

Ana Luisa Ríos, la primera vecina que estuvo en el Parque Alessandri Nacimiento el día de su apertura, hace un llamado a “proteger el parque, porque se instaló para toda la comunidad en Nacimiento y se va a quedar acá para siempre”, enfatiza.

El cuidado es fundamental para que se puedan realizar otro tipo de actividades en el recinto como los números culturales, con presentaciones al aire libre de todo tipo, comenta Maite Artiagoitia y añade que “precisamente el objetivo del anfiteatro, con capacidad para 1.500 personas,es ser un aporte para todas las expresiones artísticas de la comuna”.

Desde la administración del parque adelantan que el recinto abrirá sus puertas para el fin de semana largo de Fiestas Patrias. Además,se cambiaráel horario de atención al público para que las familias puedan disfrutar del parque por una hora más. Será de martes a domingos, de 11:00 a las 19:00 horas.