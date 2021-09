Confirman que la CAM esta involucrada en acciones terroristas en la provincia de Biobío

El delegado presidencial de la Macro Zona Sur, Pablo Urquízar, confirmó el análisis de diferentes estrategias que se pretenden implementar en la zona para prevenir los ataques incendiarios que se han registrado en la provincia de Biobío, y que buscan frenar el avance de grupos radicalizados en la provincia de Biobío.

Por lo mismo, encabezó reuniones con las policías y el delegado presidencial de la provincia, Ignacio Fica, para abordar este tema y comenzar un trabajo que busca prevenir y evitar nuevos hechos de violencia en las 14 comunas de la provincia.

FRENAR LA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE GRUPOS RADICALIZADOS

En relación a los últimos ataques incendiarios de la provincia, Urquízar indicó que “es una preocupación debido a que dentro de las últimas cinco semanas se han registrado cuatro atentados terroristas que están vinculados a distintas consignas y a dos grupos radicalizados y terroristas que operan en la zona, como es la Coordinadora Arauco Malleco y también la WTKM, que es una extensión de la CAM, pero que forman parte de las orgánicas que están ejerciendo el terror en la Macrozona Sur, y ahora en la provincia de Biobío”.

Junto con ello, profundizó: “por lo tanto, nos reunimos para efectos de poder establecer con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el delegado provincial presidencial las distintas estrategias para abordar la seguridad desde la perspectiva de la prevención, y también de la persecución penal, para que las personas detrás de esto sean blancos investigativos y podamos detenerlos y condenarlos como en Derecho corresponde”, indicó.

Agregó que “si bien estos hechos no ocurren con la misma intensidad que en La Araucanía o en la provincia de Arauco, no por eso son menos importantes, y por lo mismo vinimos acá para efectivamente establecer todas las estrategias necesarias para poder frenar cualquier tipo de extensión de control territorial de estas orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en gran parte de la Macrozona Sur, y en esta provincia estamos haciendo todo lo posible para que esto no siga ocurriendo”, enfatizó.

RECURSOS PARA ENFRENTAR ESTOS HECHOS

Pablo Urquízar también abordó los recursos designados para la zona para enfrentar este tipo de hechos de violencia. A través de reuniones se han ido abordando los recursos y herramientas que requiere el personal policial de la provincia.

Agregó que “a la provincia en la próxima semana debieran llegar más de 10 vehículos policiales a la zona para efectos de poder entregar más seguridad en las distintas comunas. Además, esto forma parte de un plan del Presidente Piñera de más de 20 mil millones de pesos para la materialización de mayor seguridad en recursos tecnológicos, logísticos y de protección en la Macrozona Sur. También estamos dando a conocer la mayor capacidad que tiene el Ministerio Público debido a una inyección de recursos para poder dar a las fiscalías mayor capacidad en recursos humanos para hacer más eficiente la investigación desde la perspectiva penal”.

En relación a las herramientas de apoyo a las víctimas de estos hechos, Urquízar comentó que “contamos con el apoyo a las víctimas para que tengan la posibilidad de recurrir al gobierno para buscar un apoyo de reposición económica y social, y en eso se anunciaron más de dos mil millones de pesos adicionales a los tres mil 500 millones, por lo que son más de cinco mil millones para la Macrozona Sur”.

AUMENTO DE DETENIDOS EN LA MACROZONA SUR

En relación a las cifras que se han dado en la Macrozona Sur tras la labor de las policías, el delegado presidencial comentó que “este año estamos cuadruplicando los detenidos en la Macrozona Sur, ya llevamos 530, esto es, cuatro veces más que a la misma fecha del año pasado, más de 500 armas incautadas como fusiles y de otro tipo que se impidió que se utilizaran en otros delitos, hay más de 886 kilos de droga incautados como cocaína, pasta base y marihuana, 9.590 plantas de marihuana decomisadas en específico, lo que da cuenta de una acción del Estado que está funcionando y que está haciendo efecto”, finalizó.