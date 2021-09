Los Ángeles: Cesfam Rural Santa Fe efectuó reconocimientos por el Día de la Mujer Indígena

En consideración a la histórica lucha y al aporte que brindan las mujeres indígenas a nuestra sociedad, el CESFAM Rural de Santa Fe –único centro de salud familiar de la comuna donde funciona el Programa de Salud y Pueblos Indígenas, PSPI- homenajeó a 3 integrantes y activas participantes de la agrupación local “Newenches de Santa Fe”.

La actividad, enmarcada en el Día Internacional de la Mujer Indígena que se celebró el 5 de septiembre, implicó la entrega de reconocimientos a Patricia Soto, Celmira Antilao y Patricia Paillán, vecinas de Virquenco, Millantú y Santa Fe, respectivamente. El alcalde Esteban Krause, en compañía de la directora comunal de Salud, Marta Aravena, declaró su satisfacción por la realización de este evento, que realza la mirada femenina en la cultura y en la salud.

“En Santa Fe tenemos un programa intercultural, desde hace unos años atrás, que releva la medicina indígena, la medicina mapuche que trata de mantener tradiciones y culturas relacionadas con la sanación desde la mirada indígena y creo que es muy importante que esto se pueda resaltar en un acto como éste donde podemos juntarnos, donde podemos intercambiar experiencias y donde se reconoce, en este caso, a la mujer indígena”.

Mauricio Belmar, director del CESFAM Rural Santa Fe, añadió que la idea fue dar la importancia que se merece la identidad de la mujer mapuche, a todo el valor que tiene desde lo cultural, desde la historia y desde su cosmovisión milenaria ligada a la salud biopsicosocial.

“Tiene un modelo de salud muy biopsicosocial, espiritual, que lo que hace es reconocer los equilibrios energéticos y que, de alguna manera, establece que el kutran o la enfermedad muchas veces surgen desde nuestra relación con el medioambiente y de nuestra relación con las otras personas”.

Patricia Paillán y Patricia Soto, 2 de las premiadas, remarcaron lo relevante que ha sido para ellas la experiencia de participar en la agrupación “Newenches de Santa Fe” agradeciendo, de paso, los galardones recibidos.

“Orgullosa porque, al final, estar participando en la asociación ha sido muy enriquecedor no tan solo en lo personal, sino que igual saber de la cultura no es malo porque a veces una se aleja de esas cosas y quedó en el apellido del padre no más, nada más. Y es bueno saber todo sobre mis raíces, así que igual súper contenta que me hayan nombrado”, subrayó Paillán.

Soto, en tanto, precisó que “fuera de las actividades, es la cultura, el idioma igual. Esto de la naturaleza a mí me encanta –mi hija se llama Rayén-, es todo, es la esencia en general. Completa”.

MUESTRA FOTOGRÁFICA

En la misma jornada se inauguró la muestra fotográfica “El mapuche: Rescatando su identidad y su cultura”, exposición que tiene por objetivo visibilizar a la población mapuche que habita en la localidad, fomentando su autorreconocimiento y resaltando el valor de su sabiduría ancestral, su mirada del mundo y su relación con la salud familiar desde su cultura.

Los concejales Zenón Jorquera, José Salcedo y Paola Ortiz, además del delegado municipal Juan Manuel Opazo, dirigentes sociales y trabajadores del CESFAM asistieron también de esta actividad que culminó con la entrega de árboles a todos los invitados, aportados por Santa Fe Nativos.