Vecinos manifiestan su descontento por obras de extracción de agua en río Huaqui

Comunidades pertenecientes al sector aeropuerto María Dolores, en Los Ángeles, manifestaron su descontento debido a la intervención de la ruta Q-250 para la realización de obras de extracción de aguas en el río Huaqui.

Este miércoles el camino fue cortado debido a una excavación para instalar ductos y cañerías por parte de una empresa particular.

A respecto, el presidente de la Junta de Vecinos Nº 31 María Dolores, Alexis González, en conversación con diario La Tribuna, explicó que “se hizo un corte en el camino para colocar un ducto para hacer un tendido de tres o cuatro kilómetros para sacar agua del río Huaqui. Vialidad autorizó el corte del camino y el ducto entendiéndose que el proyecto de futura extracción de agua está aprobado, sin embargo, desde la Dirección General de Aguas nos dijeron que no hay autorización –ninguna- para extraer agua”.

A través de un video, el dirigente mostró la intervención del camino, el cual se encuentra cortado de un extremo a otro. “Hicieron un desvío y el camino está cortado completamente. Nuevamente los vecinos estamos siendo perjudicados, no nos informaron y no se coordinaron con ninguna autoridad. Es un trabajo gigante donde se van a extraer millones de litros de agua, estamos con escasez de agua y se está realizando este trabajo”, indicó.

Los vecinos aseguraron que una de las personas encargadas de la obra les informó que el proyecto estaba autorizado, sin embargo, desde la Dirección General de Aguas aclararon lo contrario.

Andrés Esparza, director regional de Aguas, explicó que “no se ha presentado ningún proyecto donde supuestamente se extraería esta agua. Además, tampoco existen Derechos de Aguas constituidos a nombre de la empresa que está ejecutando dichas obras. En la constatación en terreno fue posible comprobar que no se ha extraído agua ni se ha modificado el cauce del río hasta el momento, por lo que no se pueden establecer infracciones al Código de Aguas, sin embargo, la empresa hasta la fecha no cuenta con la autorización para extraer ni para construir obras, por lo tanto, si persisten e intentan modificar el río se tomarán las acciones del caso ordenando restituirlo y aplicando las multas correspondientes”.

La interrupción del tránsito en el camino contaría con la autorización de una empresa particular y la intervención para obras de extracción de agua hasta el momento son materia de investigación.