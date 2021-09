Participación femenina en cupos al Senado por Biobío se redujo a solo tres candidatas

Son apenas tres entre diecisiete candidatos. Aunque la participación femenina ha aumentado en las últimas elecciones debido a la incorporación de la cuota de género (un 40% de los candidatos debe ser el género opuesto), ciertamente que queda bastante camino por recorrer, al menos en lo referido a las postulaciones al Senado por la Región del Biobío.

Es que Daniela Dresdner, militante de Revolución Democrática (RD); Katherine Echaiz Thiele, independiente en un cupo de Vamos por Chile, y Antaris Varela, presidenta nacional del Partido Conservador Cristiano, son las únicas cartas femeninas que disputarán uno de los tres cupos a la Cámara Alta por la región.

En todo caso, la situación no es tan diferente de la ocurrida en las elecciones de 2013 para los cuatro cupos al Senado (en esos comicios, estaba incluida la provincia de Ñuble, ahora convertida en región).

De los 15 postulantes, solo cuatro fueron mujeres. Una de ella fue elegida: Jacqueline Van Rysselberghe, quien ahora se repostula pero por la región de Ñuble.

Diario La Tribuna conversó con las tres candidatas al Senado por la región del Biobío que, aunque representan sensibilidades políticas muy distintas y diversas, coinciden en ser profesionales con trayectoria en el servicio público y privado, cuyas edades promedian poco más de 30 años.

DANIELA DRESDNER

Daniela Dresdner es una socióloga de 36 años que milita en Revolución Democrática. Según sus palabras, “lo que buscamos es cambiar la forma en que el Senado funciona. No queremos un Senado donde los proyectos se van a dormir, donde los proyectos que realmente importan no avancen porque no existen las voluntades políticas, pese a ser importantes para las personas”.

Gracias a su experiencia el sector público y privado, con orgullo cuenta que conoce toda la región del Biobío y que, por lo mismo, “soy muy consciente de las necesidades de la gente”.

Para Dresdner, lo ocurrido a partir del Estallido Social del 18 de octubre de 2019 “nos enseñó a tener esperanzas, que no todo estaba perdido, que habían cosas que se podían hacer. No hay que perder la esperanza porque estamos en un momento clave de lo que puede convertirse Chile en los próximos años”.

Para la candidata, “si la gente se sintió esperanzada con el 18 de octubre, con el plebiscito y la elección de los convencionales, hay que mantener esa esperanza de que se pueden generar cosas nuevas”.

Por lo mismo, afirmó querer “representar en el Congreso la idea de una política diferente, de cara a la gente y que no está buscando enriquecerse, sino que busca ser la representación de las necesidades de la gente”.

ANTARIS VARELA

Antaris Varela (35 años, bioquímica) no solo es candidata a senadora por la región del Biobío en representación del Partido Conservador Cristiano (PCC). También es presidenta nacional de la colectividad que existe legalmente desde diciembre del año pasado en cuatro regiones aunque con su epicentro en el Biobío.

Fue un arduo trabajo realizado por la naciente tienda política que se dio a la tarea de reunir las afiliaciones en plena pandemia por el Covid-19, a través del uso de la clave única.

“Somos un partido muy regionalista y con una mirada muy cercana a la gente. En el proceso de búsqueda de afiliaciones, tuvimos una gran recepción”, destacó Varela.

Según sus palabras, su propuesta se basa en “una mirada local, realista y social. Queremos el progreso del país y queremos mantener las libertades pero con fundamentos cristianos – no religiosos – en que se promuevan el respeto y el cuidado mutuo como sociedad”.

Por otro lado, abogó para que el servicio público “sea honesto, eficiente y al servicio de las personas con la familia como núcleo de la sociedad”.

La dirigenta del Partido Conservador explicó que el despliegue territorial será a través de coordinaciones locales, apuntando siempre a “llevarle un nuevo aire a la política”.

KATHERINE ECHAIZ

Katherine Echaiz tiene 38 años y fue directora regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) durante la primera administración de Sebastián Piñera.

En esta oportunidad, tomó la decisión de disputar uno de los tres sillones para la Cámara Alta en un cupo de Evolución Política (Evópoli).

Según sus palabras, tomó la decisión de aceptar la candidatura porque “tengo el deber que mis hijos tengan un mundo mejor, una región mejor, con igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida para todos. Quiero ser parte de este cambio en el mundo político que la gente está pidiendo a gritos hace un tiempo”.

Echaiz aseguró que ella no vive de la política ni el servicio público: “lo hago desde la convicción como ciudadana, como mujer, como habitante de esta región y como madre”.

Explicó que gracias a su labor a cargo de Sernatur “pude conocer a todas las comunas de la región y también estar al tanto de sus distintas realidades”.

“Conozco todas las comunas de la región, sus problemáticas y sus dolores pero también necesito conocerlos más, que la gente que diga lo que espera de quienes lo representan, de quienes legislan. Quiero ser la voz de todos los que no se sienten representados”.

La candidata aseguró que “soy una máquina trabajando. No hay quien me pare. Estoy las 24 horas al pendiente. Soy una mujer muy activa. Si tengo que salir a trabajar con mis hijos, los subo al auto voy con ellos porque así les enseño que todos podemos ser parte de este cambio, ver que tenemos que ser una ciudadanía activa”.