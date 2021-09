Convencional Vanessa Hope desmintió haber recibido el IFE Universal

La convencional constituyente del distrito 21, Vanessa Hope, salió al paso de las acusaciones formuladas por diputados oficialistas respecto a que recibió dineros correspondientes al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pese a que ahora perciben ingresos por 2 millones y medio de pesos.

De acuerdo a lo denunciado por Cristian Labbé (UDI) y Karin Luck (RN), un grupo de 12 integrantes del cuerpo colegiado percibieron esta ayuda social de emergencia, incluida la representante de las provincias de Biobío y Arauco, más la comuna de Lota.

Al respecto, Hope – por medio de una declaración pública – sostuvo que “este beneficio se entregó automáticamente solo por la condición de adulta mayor de mi abuela de 100 años de quien soy cuidadora y tutora legal, solamente hasta mayo.

También precisó que “no he postulado al IFE Universal ni tampoco estoy en el rango de ingresos que me permita postular personalmente. El sueldo con el que figuro en el Registro Social de Hogares es el de mi anterior trabajo (rango entre $1.310.000 y $1.605.000). Desconozco el por qué esta información no se actualizó en el sistema”.

Vanessa Hope insistió en que “el beneficio del que es titular mi abuela se cobró hasta mayo, mes en que fui electa. No lo he percibido posteriormente. Tampoco he mentido ni alterado información para acceder a beneficios que no nos corresponden”.

También recalcó que “las autoridades estamos sujetas al escrutinio público, más aún al ser parte de la Convención Constituyente” pero “la exposición de esta información personal sin antes recabar todos los antecedentes necesarios, me parece un actuar malintencionado y sesgado”.

A su juicio, lo se procura es “desprestigiar a quienes ejercemos una labor que, claramente, pone nerviosos a ciertos sectores que aspiran a evitar los cambios y que siguen trabajando en función del ‘rechazo’”.