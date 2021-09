Gremios del transporte público reclaman por "caos vial" en sector sur

Dirigentes y representantes de los gremios del transporte público de Los Ángeles se sumaron a las voces ciudadanas del sector sur de la comuna frente a la necesidad de analizar y sacar adelante un proyecto que busque una nueva alternativa de conexión hacia el sector de Paillihue, donde catalogaron como “un verdadero caos” el tránsito vehicular en horarios punta, principalmente durante la tarde.

ASOCIACIÓN DE TAXIBUSES: “NOS DESGASTAMOS EN UN TACO INFERNAL”

El presidente de la Asociación de Taxibuses de Los Ángeles, Juan Andrés Zapata se refirió a la situación que se enfrentan los conductores del transporte público cada tarde, relatando que “nosotros tenemos un problema desde las cinco de la tarde para el ingreso a Paillihue. Es casi imposible mantener una frecuencia, y nos desgastamos en un taco infernal. Este taco se produce principalmente por la entrada y salida de autos particulares, colectivos, micros, pero principalmente por la densidad poblacional que tenemos en ese sector, entonces hay que ver una o dos alternativas mínimo para poder conectar mejor a Paillihue”, precisó.

Junto con lo anterior, el dirigente precisó que los principales afectados son los vecinos, quienes tienen problemas para trasladarse a sus hogares durante la tarde: “lamentablemente con esto nuestros conductores que salen a las seis de la mañana a trabajar, ellos a las cinco de la tarde ya no quieren salir a trabajar, porque pierden dos horas en un taco que es infernal, y además por eso se ve mucha gente que no tiene locomoción, y es por la demora en el tránsito, y ese es un grave problema que tenemos, en donde nuestros conductores no quieren llegar a las 9 o 10 de la noche a su casa producto de esto”, puntualizó.

ASOCIACIÓN DE COLECTIVOS: “EL SECTOR SUR ES UN CAOS”

Por su parte el presidente de la líneas de colectivos Paillihue Avellano y Santiago Bueras, y que además forma parte del directorio de la Asociación de Taxis Colectivos de Los Ángeles, Cristian Rogazy también abordó este complejo escenario que afecta al gremio, en donde coincidió con el dirigente de los taxibuses de la comuna en el panorama que enfrentan los conductores cada tarde: “por este problema de la congestión nuestros conductores, por un tema económico, le están dando prioridad al traslado durante el día, y en la tarde están abandonando el recorrido debido a que no se puede circular, es imposible circular en las calles de Los Ángeles, y sobre todo en el ingreso al sector sur de Paillihue, donde la congestión es bastante compleja, y en general también la sincronización de semáforos es bastante compleja, porque hay arterias que deberían tener más tiempo que otras, y eso juega en contra”, precisó.

En esa misma línea el dirigente se mostró a favor de una nueva conexión hacia el sector sur de Los Ángeles, en donde el gremio se abre incluso a la posibilidad de un cambio de recorrido por nuevos tramos y con el objetivo de mejorar su servicio a la comunidad: “sin duda que si pudiésemos conectarnos mejor desde Paillihue hacia el centro por distintas vías que se pudieran abrir, sería fantástico, y nosotros en ese sentido estaríamos prestos a hacer las solicitudes a la Seremi de Transportes para hacer el cambio de nuestros cartones de recorridos por esas vías, y así tener acceso a darle cumplimiento a nuestro pasajeros y usuarios por todas las vías que pudiésemos tener habilitadas”, enfatizó.

Por último, Rogazy profundizó que los grandes afectados por el problema de congestión son las familias que se desplazan a diario hacia este punto de la comuna debido al retraso en los tiempos de traslado, además de los conductores por los tiempos de espera y gastos de combustible, por lo que finalizó dando a conocer que “en el fondo es un cúmulo de afectación para todos, usuarios y para nosotros como propietarios de colectivos y conductores, y hoy día la ciudad es un caos, se lo digo con toda claridad, es un caos en general, y el sector sur de Paillihue es un caos en las horas peack y en las tardes”.