Convencionales del distrito 21 repudian mentira de Rodrigo Rojas Vade

Los hechos confesados por el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien admitió haber mentido sobre su diagnóstico de leucemia, han provocado una profunda repercusión que incluso ha llegado a los principales medios de comunicación del extranjero.

Es que Rojas, de 37 años, fue uno de los rostros más visibles del Estallido Social, con activa participación en las protestas que desembocaron en el actual proceso constituyente. De hecho, su campaña y discurso se gestaron en torno a una enfermedad que no tenía y que debió admitir después de una investigación periodística del diario La Tercera.

Fue uno de los fundadores de la Lista del Pueblo y, luego de ser electo con tercera mayoría en su distrito, ocupó una de las siete vicepresidencias, a la cual renunció una vez desatado el escándalo durante la semana pasada.

Al respecto, tres de los cuatro convencionales constituyentes del distrito 21 – que agrupa a las provincias de Biobío y Malleco, además de la comuna de Lota – manifestaron de distintos modos su rechazo y molestia por la situación de Rodrigo Rojas.

LUIS BARCELÓ

Quien fue particularmente duro fue el convencional Luis Barceló quien, a través de una declaración, aseguró que “los hechos confesados por Rojas Vade en orden a no padecer de cáncer, morbo que fue parte integrante de su relato electoral para ser elegido convencional, constituyen un fraude moral y ético a su electorado y a la sociedad”.

A su juicio, “debe ser sancionado por la comisión de ética de la Convención Constituyente, sin perjuicio que esta remita los antecedentes al Ministerio Público para determinar si ha existido algún delito contra la fe pública o de otra naturaleza”.

Para Luis Barceló, “en la circunstancia confesada no se divisa la forma en que el señor Rojas Vade pueda seguir ejerciendo su mandato de representación popular en la Convención Constituyente de la República de Chile”.

JAVIER FUCHSLOCHER

A su turno, su colega Javier Fuchslocher, consideró que “el actuar de Rodrigo Rojas Vade es grave porque afecta la fe pública, hiere la confianza de la ciudadanía, sobre todo para quienes hemos vivido en nuestras familias los efectos del cáncer”.

Por la misma razón, aseguró “condenar la conducta y estimo que él debe responsabilizarse por su actuar, para que este hecho no empañe el trabajo de la Convención Constitucional”.

Sin perjuicio de lo anterior, dijo que también “empatizo con lo que está viviendo Rojas Vade y espero que tenga los cuidados médicos y psicológicos adecuados a la enfermedad que padece”.

PAULINA VELOSO

La convencional constituyente Paulina Veloso, que milita en Renovación Nacional, reconoció que “todavía transito entre la incredulidad y la rabia. Comprendo su dolor, pero se debe entender que sostener una mentira de ese calibre al ingresar a la política era poco probable que tuviera una final feliz”.

En su publicación en su Fanpage, hace ver que “si ahora le digo a todas aquellas personas que confiaron en mí porque se vieron representados en mi historia de vida y me dieron el voto por eso, pero que en realidad no soy hija de pescador artesanal, sino que mi padre es un acaudalado empresario pesquero y que además no es un comerciante pequeño si no que tiene una cadena de ferreterías. Sumado a eso, nunca tuve que esforzarme por nada ya que todo me lo dieron a mesa servida, ¿Qué pensarían? ¿Cómo se sentirían?”.

De acuerdo a sus palabras, “gracias a Dios desde pequeña me enseñaron que mentir era malo y las consecuencias de hacerlo… ponerle el pecho a las balas y enmendar es lo mínimo”.

Para Paulina Veloso, “cuando haces campaña en base a tu historia, mentir sobre ella es el peor error que puedes cometer, más allá del daño a la fe pública, enlodas a toda tu familia”.

Según la convencional del distrito 21, “me llegan imágenes y videos de la campaña de Rojas Vade y él no hizo propuestas, solo estrujo su ‘periplo por la enfermedad que tenía’ y las falencias en la salud pública. Por eso salió electo, sin esa ‘historia de vida’ no habría obtenido el mismo resultado. Y no hablar de todos los beneficios que se hicieron para ir en su ayuda”.

Paulina Veloso remató su testimonio indicando que “efectivamente soy hija de un esforzado pescador artesanal que la pasó mal muchas veces en la mar mientras mi madre sola en casa con un negocio de abarrotes se las arreglaba para estar siempre presente para nosotros, sus hijos. Por mis padres y mi familia procuro siempre actuar bien, para que se refleje en mis actos las enseñanzas que desde pequeña recibí”.

MESA CONSTITUYENTE

La mesa directiva de la Convención Constitucional envió este lunes un oficio a la Fiscalía Nacional, con el objetivo de solicitar que se abra una investigación por los eventuales delitos que habría cometido el convencional Rodrigo Rojas Vade en su declaración de patrimonio e intereses.

En el documento, que fue firmado por la titular del órgano, Elisa Loncon, el vicepresidente Jaime Bassa, y cinco de los siete vicepresidentes adjuntos, advirtieron que el representante del distrito 13 informó en esos documentos sobre una deuda bancaria que relacionó con su tratamiento de cáncer, enfermedad que reconoció no padecer.

En la denuncia, según consigna Emol, las autoridades recordaron que al asumir, los convencionales “debían cumplir con elaborar la declaración de Intereses y Patrimonio, al tenor de lo dispuesto en la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses”. Asimismo, destacaron que el 2 de agosto pasado, Rojas Vade “cumplió con dicha obligación”, presentando la información en el plazo requerido y que en el campo “otros antecedentes” del formulario señaló que la deuda expuesta en él correspondía al “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.

En ese contexto, señalaron que tras conocer la confesión del convencional durante este fin de semana, su declaración de patrimonio “no sería fidedigna”, advirtiendo además que señaló una deuda de 27 millones de pesos con el Banco Scotiabank en uno de los campos obligatorios del documento.

En esa línea, de la mesa señalaron que “en mérito de los hechos anteriormente descritos, a fin de que se inicie una investigación respectiva y se determine la eventual existencia de responsabilidad penal en conformidad con el artículo 11 inciso final de la Ley 20.880”.