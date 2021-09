Team Clicleskano de Cabrero se alista para la realización de su tradicional copa

Desde su llegada, la pandemia producida por el Covid-19 ha logrado paralizar durante extensos meses la realización de miles de campeonatos deportivos a lo largo de todo Chile.

En este contexto dentro de la provincia de Biobío, uno de los referentes del ciclismo principalmente en la modalidad XCO, Team Cicleskano de Cabrero, se proyecta positivamente a retomar las competencias siendo dueños de casa, ya que este próximo 12 de septiembre concretarán la anhelada realización de la “Copa Clicleskano”, instancia que bajo estrictos protocolos de inscripción recibirá a 250 ciclistas quienes se medirán en categorías tales como novicio y elite tanto en la series damas como varones.

“En el autódromo de Cabrero a contar de las 09:00 horas, viviremos una gran jornada de ciclismo, esta competencia contempla un circuito de seis kilómetros, donde evaluaremos cinco giros aproximadamente dependiendo de las categorías. Con nueve series corriendo esperamos tener un gran nivel deportivo”, relató Claudio Sáez, ciclista de reconocimiento nacional y miembro fundador de Cicleskano.

Cabe destacar que todos los participantes de la instancia deberán contar con su Pase de Movilidad además, de cumplir protocolos tales como la toma de temperatura y el distanciamiento social entre otros.

“Esperamos con ansias a todos los competidores que llegarán a nuestra comuna, ya que el gran interés con el que completamos las inscripciones, no deja ver que será un bello regreso deportivo para el ciclismo en la provincia de Biobío”, señalaron desde la institución pedalera.

REFERENTE DEPORTIVA

En el marco de una de las últimas competiciones donde los cabrerinos dijeron presente, a mediados de marzo 2020, fue el Campeonato Nacional XCO de Pichilemu, donde la representante de Cicleskano, Carla Canales, se consagró como la mejor de Chile en la categoría damas amateur. Carrera en ascenso que la destacada deportista se encuentra retomando actualmente después de convertirse en madre por primera vez. Con planes de entrenamientos controlados semanalmente Carla se encuentra trabajando con miras a retomar la alta competencia, “a fin de año me gustaría volver a las competencias si la contingencia sanitaria lo permite porque mi hijo estará más grande y podré desviar un poco más de horas para entrenar.

Mi hijo ya tiene cinco meses y he tenido una gran recuperación postparto. A los dos meses comencé a subirme a la bicicleta y he podido encontrar tiempos para salir a hacer ruta, encontrando apoyo en mi madre, quien me acompaña en este proceso de regresar al deporte paulatinamente”, relató la campeona nacional.

El ciclismo de montaña es un deporte que durante los últimos años ha presentado un gran crecimiento en nuestro país y se caracteriza por ser una actividad que requiere resistencia física.

Su práctica, en un grado moderado de intensidad, es apta para todo público, con excepción de aquellos que sufran padecimientos de tipo respiratorio grave y problemas cardiovasculares.