Los Ángeles: Funcionarios de salud denuncian maltratos de pacientes por aplicación de tercera dosis

En una declaración pública la Dirección Comunal de Salud en Los Ángeles dio cuenta de agresiones y maltratos para funcionarios de la salud primaria sobre todo en los centros de vacunación de la tercera dosis.

La enfermera de la dirección comunal de salud Cynthia Barras comentó que, “en nuestro punto de vacunación han ocurrido algunas situaciones muy lamentables en contra de nuestros funcionarios de salud, como agresiones verbales muy fuertes, reclamos injustificados, principalmente sobre el calendario de refuerzo, en donde muchos usuarios acuden a los puntos de vacunación sin cumplir con los criterios que el Ministerio de Salud exige”.

La profesional sostuvo que, “algunos usuarios llegan con certificados médicos indicando o exigiendo una vacuna en específico, por lo cual es necesario recalcar que la vacuna no es elegible, que Los criterios establecidos por el Ministerio de salud no son modificables, y están por sobre cualquier indicación médica, sin embargo, existen patologías específicas también señaladas y especificadas por el Ministerio de salud para los cuales existe una vacuna determinada, es decir, casos puntuales”.

Barra agregó que “por lo tanto solicitamos a todos nuestros usuarios informarse debidamente y oportunamente, y colaborar con el trabajo que como Atención Primaria de Salud estamos realizando desde el inicio de la campaña de vacunación”.

La institución de Salud en la minuta explicó que los criterios tienen que ver con la edad de la persona, laboratorio de la segunda dosis recibida y fecha de inoculación de la segunda dosis. Sobre esto, ningún municipio tiene incidencia alguna y debemos respetar estrictamente lo indicado desde el nivel central; de lo contrario, nos exponemos a ser sancionados.

Además, se recalcó que la vacuna no es elegible. “A aquellos usuarios que han llegado a los centros de inmunización con un certificado médico prescribiendo una vacuna en particular les informamos que los criterios establecidos por el Ministerio de Salud no son modificables y están por sobre cualquier indicación médica”, da cuenta la declaración.

Por otro lado, se dijo que “es deber de toda persona informarse oportuna y debidamente acerca de los requisitos de vacunación. Éstos, reiteramos, son de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Salud, ente del cual depende también la disposición y distribución de las vacunas, así como cualquier cambio en la programación semanal”.

Por último, se manifestó que “como Atención Primaria de Salud agradecemos el respeto y la colaboración que ha mostrado la mayor parte de la comunidad angelina para el desarrollo de este proceso histórico, ejecutado en nuestra comuna con dedicación, esmero y con la firme convicción de que -todos unidos- lograremos salir, finalmente, de esta prolongada pandemia”.