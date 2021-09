Variante Delta: Suman cinco los nuevos casos en Los Ángeles y Mulchén

La Seremi de Salud dio a conocer que los casos Delta en la región del Biobío pasaron de ser cinco a confirmarse diez positivos a la variante más contagiosa del Covid-19.

De los nuevos infectados, dos pertenecen a la ciudad de Los Ángeles y tres a la comuna de Mulchén, así lo confirmó el seremi de Salud, Héctor Muñoz quien señaló, “de estos nuevos cinco casos los estamos estudiando como siempre decimos, ya que no queremos que esto cambie con la investigación, pero los antecedentes preliminares son dos de Los Ángeles, que pertenece a una persona de 39 años y un menor de edad -once años- que llegaron desde España y tienen aislamiento hasta el 5 de septiembre”.

La autoridad agregó que en el caso de Mulchén es la que más preocupa, “ya que vienen de un brote importado y desde este contagio son dos que viven en un mismo hogar y uno que vive en una casa cercana. Hasta el momento no tenemos nexo, pero puede que la investigación epidemiológica indique una cercanía porque viven muy cerca”.

Muñoz comentó que desde este viernes en Mulchén, “vamos a hacer búsqueda activa durante los próximos cinco días, estos casos ya están terminando su aislamiento y se les hace un test de antígeno por si son negativos puede no hacer más días extras de aislamiento”.

En el balance regional el seremi de Salud dio cuenta de las principales medidas que se pueden tomar para prevenir la rápida propagación de contagios; “extremar los cuidados, utilizar mascarilla quirúrgica, lavarse las manos frecuentemente y cumplir con el distanciamiento social. Estamos frente a una situación de preocupación y tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Los que no están vacunados, el llamado es a hacerlo lo antes posible” sostuvo.

En la misma línea el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas dijo que “yo he visto a la población un poco más libre, pero sin duda acá no hay que relajarse, hay que reforzar el cumplimiento de las normas sanitarias porque esta pandemia no ha terminado, y hay que ver los resultados sobre todo en los otros países, por lo mismo hay que estar preparado hay que ser cauteloso”.

Por último, el edil indicó “el que estemos en fase 4 puede durar muy poco, la gente pude salir, los locales comerciales pueden abrir, por eso que le estamos pidiendo a las autoridades que hagan su trabajo, que se generen los estudios de trazabilidad, que logremos detectar a tiempo si es que existen más casos, y a la población de nosotros le pedimos que hay que seguir cuidándose para no poner en riesgo la vida nuestra y la de los demás”.