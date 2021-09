16 médicos y odontólogos se incorporan a la red de salud en la provincia de Biobío

Provenientes de distintas regiones del país llegaron a la provincia, 16 nuevos profesionales de la salud en Etapa de Destinación y Formación (EDF) para comenzar a trabajar en establecimientos de atención primaria de Biobío a partir del jueves 2 de septiembre.

En una ceremonia, como parte del proceso de inducción de carácter híbrida, -presencial y virtual- el director del Servicio de Salud Biobío, Fernando Vergara, les dio la bienvenida a estos profesionales. “Me gustaría decirles que, junto con el desarrollo profesional y personal que ustedes aspiran como médicos y odontólogos en etapa de destinación y formación, no olviden el aporte en el que se pueden transformar para las comunidades en las que le corresponderá interactuar, para las familias que les tocará conocer y para las personas que deberán atender, ya que la calidad de vida de mucha gente dependerá de ustedes”, afirmó el Dr. Vergara.

Son quince médicos EDF que serán destinados a establecimientos de la provincia como los hospitales de Laja, Mulchén, Nacimiento, Yumbel, el Centro de Salud Familiar –Cesfam- de Antuco y en Los Ángeles los Cesfam Sur, Norte y Nuevo Horizonte. En tanto, el único odontólogo EDF que ingresa a la red asistencial, ya fue destinado al Cesfam de Alto Biobío, donde se desempeña desde mediados de agosto.

Por su parte, el Dr. Eduardo Molina Castro, médico EDF y delegado de los Médicos Generales de Zona-MGZ- de la provincia de Biobío, señaló que “para nosotros como agrupación y para el Servicio de Salud es un orgullo contar con nuevos médicos que se distribuirán en distintos hospitales y Cesfam, que vienen a reforzar a todos los colegas que partieron a hacer sus becas en julio”. Son de tres a seis años que los profesionales estarán contribuyendo con su trabajo en los establecimientos para luego dar paso a su etapa de especialización.

En este sentido, para la Dra. Francisca Espinoza Botija, titulada en la Universidad de Concepción y destinada al Hospital de Mulchén, esta labor cobra relevancia en su iniciación laboral. “Soy de Concepción, por lo tanto, me alegra mucho poder acceder a esta zona de la región, ya que es desconocida para mí y siempre he tenido las ganas de conocer las comunidades que nos rodean y no quedarnos tanto en la ciudad. Conocer para posteriormente, cuando ya sea una futura especialista estar acorde con todas las realidades”, finalizó.