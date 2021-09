Cámara de Comercio y feriado irrenunciable: “Era algo incomprensible solo para hacer campaña”

La Cámara de Diputados y Diputadas declaró inadmisible el proyecto de ley que buscada declarar feriado irrenunciable el viernes 17 de septiembre. Un total de 63 parlamentarios votaron a favor de la inadmisibilidad, 53 votaron en contra y 14 de ellos se abstuvieron a votar.

Ante esto, ese día será un feriado habitual y el comercio podrá trabajar normalmente.

La iniciativa fue levantada por el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Gabriel Silber, buscando asegurar el descanso para las y los trabajadores del comercio en general. No obstante, aunque el proyecto no fue validado, algunos gremios del comercio manifestaron su negativa por motivos similares.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Los Ángeles, Miguel Pezoa, expresó que “esa solicitud no era más que una persona haciendo campaña. Es un ofertón para salir en los medios. Creemos que no es posible estar presentando cada vez ofertones de distinta naturaleza, como por ejemplo esto que en nada ayudaba a los comerciantes que hemos estado tanto tiempo sin trabajar. Por otro lado, hay que entender que ese día el comercio siempre trabaja hasta las 14:00 horas, por lo tanto, era algo incomprensible e innecesario solo para hacer campaña y aparecer en los diarios como buenas personas. Lo peor es que no lo hacen con su propio sacrificio, sino que el sacrificio de los demás”.

Desde la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) pidieron a los parlamentarios que dejen de inventar proyectos de leyes que pueden ser muy populares, pero que le hacen mucho daño a las Pymes. El presidente de la confederación, Héctor Sandoval, expresó que “es bastante complejo poder convivir hoy día con esta batería de ofertones electorales que escuchamos a cada rato. No sabemos hacia dónde van dirigidos, pero finalmente afectan a las Pymes”.

En tanto, el presidente del Sindicato de Peluqueros de Los Ángeles, Nelson Rivera, manifestó que“la verdad tenemos sentimientos encontrados, ya que por un lado se podría celebrar un día más las Fiestas Patrias. Sin embargo, por otro lado el comercio en general se está recién afirmando entonces un día menos de trabajo no habría tenido buenas consecuencias, sobre todo porque en estas fiestas la gente quiere comprarse ropa, arreglarse, hacer cambios de look, por lo tanto, es una excelente fecha para vender”.

Según lo establecido en la ley 20.983, tramitada en 2016 durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, se estipuló que se declara feriado el viernes 17 de septiembre cada vez que el 18 y el 19 de septiembre coincidan con sábado y domingo, respectivamente.