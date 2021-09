Alcalde Krause: “La pandemia no es excusa para que las calles estén llenas de delincuentes”

Este martes se realizó decomiso en el cual un hombre de 31 años fue detenido por comercializar droga en su domicilio ubicado en villa Los Profesores. Sin embargo, el imputado no pasó a la audiencia para el respectivo control de detención.

Frente a esto, el alcalde de Los Ángeles Esteban Krause, hizo un llamado a la Fiscalía respecto a su rol frente a los hechos delictivos que se han presentado en la comuna.

Krause expresó que “los fiscales y jueces deben tener todos los antecedentes en las manos para tomar decisiones. La fiscalía tiene que tener un rol más activo en esto, tiene que generar más herramientas de investigación”.

Agregó que “la pandemia no es una excusa para que las calles estén llenas de delincuentes, y en ese sentido hacemos un llamado a los fiscales y a los jueces porque cuando se realizan las investigaciones se cuidan mucho los derechos humanos, sin embargo, también deberían cuidar los derechos humanos de los ciudadanos de Los Ángeles”.

Además, el edil destacó el trabajo que está realizando la Policía de Investigaciones en la comuna y la coordinación con la Delegación Presidencial Provincial.

En relación a lo mismo, el delegado presidencial, Ignacio Fica manifestó que “lamentablemente esta persona hoy se encuentra en libertad. Nos encantaría que hoy el Poder Judicial como un ente independiente hiciera su trabajo, tuviese mayores sanciones a las personas que hoy en día cometen este tipo de delito porque lo único que hacen es tomarse los barrios de Los Ángeles y la provincia. Necesitamos que el Poder Judicial cumpla un rol mucho más activo”.

Según explicó el jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado –Brianco- de Los Ángeles, Juan Bravo, en el allanamiento se incautaron 35 envoltorios de cocaína base, equivalente a poco más de 6 gramos y 15 envoltorios de cannabis, equivalente a cerca de 9 gramos. “Si bien la cantidad no es importante lo que nos interesa es bajar los índices de inseguridad sobre todo en villa los Profesores. El detenido fue dejado en libertad entendiendo que el proceso continúa de manera normal”, indicó.

Desde la fiscalía se refirieron a la situación aclarando los antecedentes jurídicos que se consideraron para que el imputado no pasara a la audiencia de control de detención, y sobre la labor que realiza la institución en el Estado de Derecho.

La fiscal jefe, María Gemita Rojas, explicó que “el Ministerio Público ejerce permanentemente la acción penal. Cuando se ejerce esa acción respecto de una persona, no implica que necesariamente haya que pasarla a control al día siguiente de su detención. Hay muchas personas que son detenidas, se continúa con la investigación, en algunos casos durante un largo tiempo, y finalmente son formalizadas y llevadas ante el tribunal de garantía. Esto permite preparar las investigaciones y obtener los resultados de los peritajes que en muchos casos, sobre todo en temas de drogas, son necesarios a fin de obtener una condena o un resultado satisfactorio para la comunidad. El Ministerio Público ejerce la persecución penal con pleno respeto a los derechos humanos, y en eso se basaron los fiscales para tomar la decisión”.

En tanto, el fiscal de la Unidad de Drogas de la Fiscalía de Los Ángeles, Juan Acevedo, precisó que “la determinación de no pasar a control radica básicamente en que nosotros por principio de objetividad debemos analizar todos los elementos que nos entregan. En este caso concreto se trata de un imputado sin antecedentes penales, se trata de una cantidad ínfima de droga que incluso durante el desarrollo de la investigación nosotros tenemos la obligación de analizarla en base a las pruebas para aclarar de qué delito hablamos. No significa que la causa termina, sigue su curso y si corresponde, en base a las pruebas aportadas, podemos llevarla incluso a un juicio oral. No hay mayor incidencia en lo referente a si se pasa o no a control. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de que si se nos imputa por un ilícito se investigue como corresponde”.