Realizan primer cabildo educativo de profesores en Los Ángeles.

Este martes se realizó un cabildo educativo donde participaron distintos profesores de establecimientos angelinos.

Se trató de un encuentro donde se plantearon distintas ideas para abordar un plan que permita recuperar los aprendizajes perdidos producto de la pandemia y trazar una hoja de ruta para la educación en los próximos cuatro años.

La instancia convoca a todos los ciudadanos a través de una consulta abierta que podrán contestar en la web www.juntos.mineduc.cl.

Respecto a las distintas impresiones recogidas durante la actividad, la educadora de párvulos Pamela Cifuentes, expresó que “hay bastantes vacíos y sabemos que la mejor solución es el lazo que existe con las familias de los alumnos, sobre todo con los más pequeñitos que es el ciclo inicial, esto no solo debe ser ahora en pandemia, debe ser siempre. Hay que generar un trabajo potente para lograr todos los objetivos planteados”.

En la misma línea, agregó que “en un primer año básico por ejemplo las colegas han tenido que estudiar e indagar en métodos que sean más eficientes. Una familia que es independiente y que tiene que salir a trabajar con sus niños es difícil que pueda conectarlo a clases. Aún hay un tema cultural donde los padres dicen lo conecto a la clase de lenguaje y a matemáticas pero no lo voy a poder conectar a la clase de música ni a religión, por último después me pongo al día y mando los trabajos. Otro tema en el que nos estamos enfocando harto es la inclusión para que sea significativa y no solo en un papel”.

Este jueves 2 de septiembre se realizará otro encuentro con los apoderados de distintos establecimientos angelinos. En ese contexto, la presidenta de la Unión Comunal de Padres y Apoderados, Ruth Bascur, indicó que “sobre todo en la educación pública se nota mucho la diferencia entre los alumnos de escuelas rurales y urbanas, a eso apuntaremos principalmente. Este jueves vamos a recoger todas las impresiones y toda la información, porque la opinión de los profesores es una y la de los apoderados es otra”.

Por su parte, el seremi de Educación del Biobío Felipe Vogel, comentó que “en cada cabildo nosotros evaluamos las medidas que tienen que ver con los estudiantes y profesores, y todos han entregado sus inquietudes. Esto se va a recoger a nivel nacional y será evaluado por una mesa de expertos los cuales van a pulir una política pública de recuperación de aprendizaje”.

Los cabildos se realizarán hasta el 3 de septiembre y en ellos participarán directivos, docentes, estudiantes y apoderados, ya sea de manera virtual o presencial.