Padre de motociclista muerto: "No es justo que personas que matan a otras queden libres"

Jordy Olivares, joven angelino de 23 años, falleció la tarde del miércoles 23 de junio debido a un accidente de tránsito en su motocicleta con una camioneta en la intersección de calles Colo-Colo con Marconi, en Los Ángeles.

De ese fatal hecho ya han pasado más de dos meses y sus más cercanos aún están a la espera de justicia, el padre del joven, Edrei Olivares, en conversación con diario La Tribuna comentó que “mi hijo va a cumplir dos meses y medio de haber fallecido y quisimos instalar un descanso en el lugar donde el perdió la vida para que la gente también vea que ahí ocurrió un accidente. La idea de todo esto es que las personas tomen conciencia, tanto los automovilistas y motociclistas para el respeto mutuo en las calles”.

Para la familia aún es doloroso el proceso que están viviendo, “sobre todo cuando es un joven que estaba lleno de vida, con sueños, con metas, mi hijo siempre estaba dispuesto ayudar a las personas. Los días que estuvimos velando a Jordy mucha gente se nos acercaba y nos decía que él había ayudado a muchas personas y siempre estaba en los procesos difíciles”, manifestó.

Además, dio a conocer que están organizándose a nivel nacional, con otros padres que les ha pasado algo similar con la finalidad de exigir la promulgación de leyes que sancionen de manera efectiva “a los culpables” de las muertes de sus hijos. “Nos estamos uniendo con varias personas que han pasado lo mismo que nosotros, hay un caso en Osorno, de un joven que trabajaba en una ambulancia que también falleció como Jordy y estamos conversando para hacer marchas para hacer que las leyes que tenemos en Chile se puedan cambiar, ya que no es justo que personas que matan a otra queden libres mientras nosotros vivimos el dolor de la pérdida de nuestros hijos”.

En relación a la investigación del accidente, Olivares explicó que “todo esto está en proceso de fiscalía, estamos a la espera que la SIAT envíe el informe, pero el parte policial indica que fue el conductor de la camioneta el responsable de lo que sucedió”. Edrei agregó que, “de hecho él es el culpable, de eso no hay duda, por la forma en donde ocurrió el accidente, ya que todo pasó en la pista en la cual correspondía a mi hijo”.

Por último, el padre dijo que “la idea es que haya justicia, pero esta no se puede cambiar de un día para otro, ya que en el caso de mi hijo fue tipificado por cuasidelito de homicidio y es difícil que esta persona vaya detenida, sin embargo, el anhelo junto a la mamá es que de una vez por todas cambien estas leyes, y que ya no sean formalizados por cuasidelito, sino que estas personas que provocan estas muertes de jóvenes no queden en libertad, porque al final están matando a una familia”.