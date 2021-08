Confusam convocó a un paro de los trabajadores de la salud primaria el 1 de septiembre

El directorio de la Confusam llamó a sus asociados de la atención primaria en la salud a paralizar sus actividades por 24 horas el miércoles 1 de septiembre.

Los motivos para protestar, incluyendo una marcha por la Alameda, es cuestionar la demora en la llamada “Ley de Alivio”.

La orgánica fue despachada por el Congreso Nacional en febrero y se esperaba que en mayo estuviera redactado el reglamento destinado a darle contratos indefinidos a más de 20 mil trabajadores de la salud municipal.

Sin embargo, en la Confusam cuestionan que el Ministerio de Salud haya retirado el reglamento desde Contraloría para realizar observaciones al proyecto.

“La paciencia se nos agotó. Hemos esperado meses a que el reglamento de esta ley se apruebe, pero el ministerio ha hecho todo lo posible para que este beneficio no nos llegue y en esta situación llegamos a septiembre, mes en que se fijan las dotaciones de la Atención Primaria y en el que se corre serio riesgo de que la ley no alcance a entrar en vigencia por no contar con el reglamento aprobado”, apuntó Gabriela Flores, presidenta de la Confusam.