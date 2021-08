Carlos Pinto confirma el regreso de "Mea Culpa" a TVN con una nueva temporada

Se acabó la espera y TVN por fin confirmó el regreso de “Mea Culpa”, con Carlos Pinto a la cabeza, y con nuevos episodios. Se trata de una nueva temporada del clásico programa policial, en el cual ya se encuentran trabajando y del cual el conductor mostró sus primeras impresiones, recalcando que “pensamos que se abre un nuevo mundo carcelario que, en cierto modo, yo no conocía”.

“Lo más importante es que exista una buena historia. El resto podría pasar a segundo plano, y es lo que ha pasado”, recalca el comunicador, quien espera que el público acoja bien estos nuevos episodios.

“Creo que no hay nada más tentador que el regreso de algo que nos ha gustado, que me ha gustado hacer, y mucho del público que hoy está expectante porque ‘Mea Culpa’ abandonó las pantallas sin redes sociales. Hoy creo que pueden ser una gran compañía, unos grandes veedores y creo que los comentarios no se van a hacer esperar”, señala Carlos Pinto respecto a “Mea Culpa”.