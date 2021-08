Caso SQM: Abbott admitió haber sostenido reuniones privadas con parlamentarios investigados

En el marco de la investigación del controvertido caso SQM, el equipo de Reportajes de CHV Noticias, reveló de manera inédita una serie de reuniones “secretas”, que el fiscal nacional Jorge Abbott admitió haber tenido con diversos parlamentarios cuestionados por dicha situación, durante el periodo en que estallaron las indagatorias.

Dentro de dichas conversaciones, se encuentra la que Abbott tuvo con el senador demócrata cristiano, Jorge Pizarro, actual vicepresidente del Senado, a quien recibió de manera reservada en su domicilio privado, mientras estaba siendo investigado.

Sin embargo, el fiscal negó tajantemente haber abordado los hechos de financiamiento irregular con el parlamentario: “Jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas con las personas con las cuales yo conversé”. En tanto, Pizarro reconoció dicha reunión, aunque no entregó su versión de los hechos para este reportaje.

Según consignó CNN, otro de las juntas reveladas tiene relación con el ex senador Jovino Novoa, luego de una reunión que el persecutor concretó en ese entonces con el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, en la casa del abogado Mario Zumelzu, donde se generó una instancia para negociar una salida judicial para el ex congresista.

“Cuando venía saliendo de la reunión, me dice: ‘dile a Sabas Chahuán que la UDI o Novoa está disponible a llegar a un juicio abreviado por tres años‘ y yo llegué a la Fiscalía y le dije a Sabas: ‘oye Sabas, Mario Zumelzu te manda este recado”, reconoció Jorge Abbott en torno a las negociaciones para el tratamiento judicial del ex presidente del gremialismo, hecho que el ex Fiscal Nacional señaló no recordar.