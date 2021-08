Desde Negrete la marchista Anastasia Sanzana espera ser carta nacional en el Panamericano de Santiago 2023

La marchista proveniente de la comuna de Negrete, Anastasia Sanzana ha logrado consolidarse durante los últimos años como una de las mejores referentes de la disciplina a nivel nacional, ya que actualmente ostenta el primer lugar de Chile en la marcha categoría adulta.

La perseverancia es uno de los aspectos que resaltan en la formación de la atleta ya que desde el inicio de la pandemia y con la finalidad de evitar exponerse a un posible contagio por Covid-19, Anastasia gestionó por cuenta propia la compra de una máquina trotadora de alta gama, la cual instaló en el living de su casa, para dedicar más de tres horas diarias a su entrenamiento de alto impacto.

Desde entonces, la deportista se ha enfocado en mantener su estado físico con el objetivo de participar en los Panamericanos de Santiago 2023, una cruzada extensa donde la actual monarca de la marcha pretende mantener su cetro.

Respecto a este largo camino que Anastasia deberá afrontar su entrenador Raúl Guarda -quien cuenta con una nutrida carrera con más de 30 años de experiencia en el medio nacional e internacional- relató que, “durante el último tiempo hemos tenido un gran respaldo del municipio angelino respecto a la utilización de espacios que se facilitan para el deporte; tenemos la pista atlética a disposición. Sin embargo, creo que debería existir una ayuda más focalizada en los deportistas de alto rendimiento. Existen diversas entidades del gobierno encargadas de realizar esta gestión, como Promesas Chile. En nuestra comuna hace falta que se cree una corporación deportiva que pueda traer recursos de entidades como el Gobierno Regional, y genere programas ligados al desarrollo del deporte local. Para ello, es necesario reunir a los dirigentes de todas las disciplinas presentes en la comuna y trabajar juntos bajo un mismo objetivo”, añadió el profesional.

Históricamente, el único angelino que ha logrado participar en una instancia panamericana fue Cristian Bascuñán, quien nos representó en Brasil en 2007.

El entrenador finalmente añadió que la nueva camada de deportistas en la provincia de Biobío cuenta con una amplia proyección, teniendo como meta decir presente en los Panamericanos de Santiago 2023 junto a las marchistas Anastasia Sanzana y Daniela Parra. En el atletismo Alfredo Toledo junto a Brayan Jara. Y en la maratón con la referente Johanna Rivas.

DESDE LA EXPERIENCIA

La marca de Anastasia nivel nacional que la posiciona en el primer lugar de los 10.000 metros, tiene un tiempo de 47’24”35, número que con anterioridad le ha permitido decir presente en diversas instancias internacionales.

Una de sus últimas participaciones fuera del país se efectuó en el campeonato Sudamericano de Marcha Atlética, realizado en Lima, Perú, logró el 11º puesto de la especialidad en el continente, subiendo un lugar más respecto a su última clasificación.

“Llevo más de 8 meses manteniendo un ritmo constante de alto rendimiento, enfocado en mantener mi condición física, ya que al no tener ninguna competencia confirmada, no puedo exponerme a un estrés muscular o posible lesión subiendo el nivel. Con mi entrenador hemos estado enfocados en manejar las cargas, técnica que se utiliza para que el cuerpo no sienta que todos los días hace lo mismo. Espero que prontamente esta situación se normalice para poder competir sin riesgos”, relató Anastasia Sanzana.

Quien también explicó que debido a la planificación de entrenamientos en casa, ha logrado ver grandes avances que incluso la han llevado a mejorar sus marcas competitivas. En este sentido, aseveró que “realmente me siento preparada para competir a nivel panamericano; anhelo representar próximamente a nuestro país, ya que debemos dar la cara como dueños de casa”.

El Club Atlético Los Ángeles ha sido cuna de grandes deportistas a nivel nacional e internacional, labor que la institución ha logrado conseguir gracias a un disciplinado trabajo formativo, a cargo de un equipo compuesto de profesionales altamente capacitados.

Respecto a su adaptación para desarrollar óptimamente su entrenamiento de alto rendimiento dentro de su hogar la marchista agregó que “la trotadora me ha servido mucho, tuve que aprender a usarla; no es lo mismo que la pista atlética, en casa se forma un micro clima. La máquina llega hasta 16 kilómetros por hora y lo más lento es uno, por lo que en la marcha sirve mucho para pulir la técnica; debo mantener el equilibrio con cuidado, ya que no me puedo caer de la máquina”, finalizó Anastasia Sanzana, refiriéndose a su nuevo régimen de entrenamiento.