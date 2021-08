Ñancupil & Sanhueza: la pastelería familiar que alcanzó el éxito con recetas caseras

Al igual que muchos emprendedores chilenos, Jasna Sanhueza junto a su esposo e hijos se vieron obligados a reinventar su negocio con la llegada del Covid-19.

La familia del sector de Huépil, en Tucapel, comenzó con la creación de un minimarket en el año 2.000 pero siempre con la idea de concretar un negocio para la venta de pasteles.

Cuatro años después decidieron tramitar la Resolución Sanitaria para establecer una panadería en el sector.

En conversación con diario La Tribuna, Sanhueza contó que “partimos lento. El primer día hicimos 10 kilos de pan durante todo el día. Tuvimos la suerte que a los clientes les gustó nuestro pan, entonces empezamos a tener más pedidos, a vender más, y al poco tiempo empezamos a trabajar para los colegios de Tucapel, Antuco y algunos de Los Ángeles”.

Sin embargo, el panorama cambió con la llegada del estallido social y la pandemia, cuando los establecimientos educacionales comenzaron a suspender las clases. “Se nos complicó el tema de la panadería y tuvimos que pensar rápido qué hacer. En ese momento tuvimos que despedir gente, que fue lo más difícil, y decidimos comenzar con la pastelería en Los Ángeles. Yo tenía mucho miedo porque no sabía cómo nos iba a ir, pero mi hijo me convenció”, explicó Jasna.

Fue así cómo el año pasado nació Ñancupil & Sanhueza, una pastelería ubicada en avenida Alemania 831, local 10, en Los Ángeles.

Según indicó su dueña, “no esperábamos que nos fuera tan bien como nos ha ido. Incluso ahora estamos pensando en abrir una sucursal en Santiago a fin de año porque dos de nuestros hijos viven allá. Esa es una forma de estar más cerca de ellos”.

El negocio familiar ofrece berlines, tortas, galletas, waffles, alfajores, brazos de reina, entre otros productos elaborados por sus propios dueños.

En relación a esto, la fundadora de la pastelería mencionó que “yo siempre he cocinado cosas dulces, la mayoría por recetas de mi mamá. He conocido gente que me ha enseñado y que nos ha ayudado mucho. Cuando recién empezamos con la pastelería hubo gente que nos prestó máquina para que nosotros partiéramos, un vecino pastelero nos ayudó y ahora gracias a eso hago muchas de las cosas que vendo acá. Una amiga de Frutillar que también trabajó en Huépil me enseñó a hacer un montón de dulces. Yo no soy pastelera pero me gusta lo que hago, lo hago con cariño y me gusta que la gente coma lo que yo y mi familia comemos”.

TODO CON INGREDIENTES CASEROS

Según explicó su dueña, la característica principal de Ñancupil y Sanhueza son los pasteles bien preparados y un relleno abundante. La preparación de los pasteles no se basa en la decoración ni en la estética.

“Aquí no somos expertos en decoración, nosotros hacemos cosas ricas. No nos vamos a lo bonito porque para eso tendríamos a una persona que decore los pasteles. Queremos que nos reconozcan no por lo bonito sino por lo rico, y esa es la diferencia que tratamos de marcar siempre. Usamos solo ingredientes naturales, todas las mezclas son preparadas por nosotros”, explicó Sanhueza.

VARIEDAD DE PASTELES

El producto más vendido en el local es la torta de masa de hojas con manjar casero y nueces.

Le sigue el brazo de reina, que según explicó Jasna, lo preparan con la cantidad justa de manjar para que no hostigue a los clientes.

En el caso de los berlines, la masa es esponjosa y no aparentan estar fritos en aceite. “Tenemos también el mini berlín porque algunas veces venían niños que pedían berlines, así que decidimos hacerlos del tamaño de la mano. Hay rellenos con manjar, crema y mixto para los indecisos. De la misma forma, las palmeritas, galletas, waffles, alfajores y roscos tienen ingredientes clásicos, antiguos y trabajados por nosotros”.