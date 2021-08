La esforzada historia de la auxiliar de aseo que estudia en los pasillos del Hospital de Los Ángeles para ser Tens

La semana pasada se hizo conocida una fotografía en las cuentas de Facebook del doctor Claudio Caballero, quien se desempeña como cirujano infantil en el Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” de Los Ángeles.

En la publicación, el profesional dio a conocer una historia de esfuerzo, que retrató así: “Hola. Les cuento que hoy (martes 17 de agosto) me encontré con algo que me llamó la atención. Esta funcionaria de aseo de nuestro hospital, en sus ratitos libres, se conecta a clases online, ya que está estudiando para ser tens”.

Caballero agregó: “Por lo anterior, quiero felicitar y destacar a @carla_garcia1920 por su esfuerzo y perseverancia. Siga adelante que todo sacrificio tiene al final su recompensa”.

Ante el gran revuelo de la publicación, diario La Tribuna se contactó con la protagonista de esta historia, Carla García, una joven de 22 años que cursa primer año de Técnico Superior de Enfermería en la Universidad Santo Tomás de Los Ángeles.

García relató que “la cosa sucedió así: estaba en el pasillo donde pasan las camillas realizando mi clase, ya que en ese sector tengo mejor cobertura de mi teléfono y mi internet funciona un poco mejor. Por otra parte, estaba atenta a mi trabajo, ya que ahí tengo visibilidad de todo y de todos, entonces, si requerían de mí, estaría ahí disponible”.

La estudiante añadió que “en eso que realizaba mi clase en mi tiempito libre, pasó el doctor Caballero por el pasillo y vio que estaba en una clase, tomando apuntes dentro de lo que se podía, ya que si un funcionario o médico me necesitaba, dejaba todo ahí porque tengo asistir a su necesidad. En eso, él se queda viendo mi clase junto conmigo, y me dio las felicitaciones por ver que me estaba esforzando lo que más podía”.

“Me felicitó como tres veces por ser perseverante y luego me preguntó si me podía sacar una foto para subirla a sus redes sociales. Me dijo que le gustaba destacar el esfuerzo de las personas, le respondí que sí, pero nunca pensé que se haría tan viral como lo es ahora, entonces tomó la fotografía como ve y escribió esta dedicatoria, y hoy ya está recorriendo Facebook e Instagram”, sostuvo García.

Al consultar por qué tiene que trabajar y estudiar, la joven respondió: “lo hago por necesidad, ya que hoy es muy difícil llevar una casa entre arriendo y los gastos básicos, lo hago para mí y ayudar a mi pareja, que es un gran pilar, y estudio porque siempre he querido ser tens. Actualmente tengo dos años cursados de tens en enfermería, pero por temas de mi antigua universidad, donde estaba estudiando, las becas y temas personales, no pude seguir. Volví a hacerlo ahora en la Universidad Santo Tomás para terminar mi carrera y, si Dios quiere, seguir con obstetricia”.

MÉDICO

Asimismo, conversamos con el doctor Claudio Caballero, primero para tener la autorización de publicar la imagen (a lo que dio el consentimiento), y segundo, saber por qué tomó la decisión de dar a conocer esta historia. “Fue todo algo espontáneo, fue del momento, yo iba pasando y me llamó la atención su historia. Nunca pensé que iba a tomar tanto revuelo. Y lo hice para felicitarla y motivar a otras personas que puedan estar pasando por una situación parecida”, destacó.

“La mamá de ella me escribió para darme las gracias, y yo le decía que la entiendo tanto, porque yo no soy hijo de padres ricos. Mi mamá alguna vez fue nana, así que también tengo mi historia personal. No la vi fácil, uno sabe que cuando la vida no te ha regalado todo, hay mucho esfuerzo por detrás y eso se tiene que premiar, y la verdad esta historia me tocó mucho”, explicó Caballero.

La labor del personal de aseo en el hospital es fundamental para el recinto de salud más grande de la provincia de Biobío. Los trabajadores, durante las 24 horas, recorren el complejo asistencial para limpiar y así dar una mejor atención a los pacientes, sobre todo en tiempos de pandemia.