Los Ángeles: Autoridad comunal de Salud recordó que existen requisitos para dosis de refuerzo

Un llamado a estar muy atentos a las condiciones especiales que contiene la vacunación de refuerzo Covid-19 efectuó la Dirección Comunal de Salud de Los Ángeles, indicando que se han puesto 3.500 dosis correspondientes a este proceso complementario de inoculación.

La directora comunal de Salud, Marta Aravena, recordó que existen tres requisitos o criterios y todos deben cumplirse para poder acceder a esta nueva etapa de inmunización. Esta semana, por ejemplo, el primero es ser mayor de 55 años; el segundo, haberse vacunado las dos anteriores con Coronavac (Sinovac); y el tercero, haberse colocado la segunda dosis entre el 1 y el 14 de marzo.

“Estos tres criterios se tienen que cumplir para poder vacunarse esta semana: mayores de 55 años, que hayan recibido su segunda dosis con Sinovac, entre el primero y el 14 de marzo”, sostuvo Aravena.

SATISFACCIÓN DE USUARIAS

En el Polideportivo, María Jara de 69 años y Myriam Garrido de 66, llegaron este jueves por su tercera dosis, recalcando ambas la rapidez, la buena atención recibida en el lugar y el hecho de poder cumplir con esta responsabilidad en un recinto protegido de las inclemencias del clima.

“Tenemos que vacunarnos para nos pase luego esto, estamos desesperados. Así que tenemos que cumplir, si la vacuna no hace mal. Yo me vacuné en marzo”, expresó la primera, quien llegó desde villa Todos Los Santos, expresó Jara.

Por su parte Garrido dijo que “Bueno, que todos nos vacunemos. Yo no he sentido ningún problema, gracias a Dios, estoy trabajando, atiendo público y me he mantenido. Yo pienso que es con las vacunas”, opinó la segunda, vecina del sector de Marconi.

Cabe remarcar que la elaboración de los calendarios, las modificaciones a la programación y la distribución y disponibilidad de dosis en los vacunatorios –tanto en nuestra comuna como en el resto del país- son de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Salud.