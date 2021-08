Agrupaciones mostraron su preocupación ante el intento de veto por ser acusadas de emitir discursos “de odio”

Su preocupación manifestaron agrupaciones ciudadanas de la zona frente al intento de exclusión por parte de miembros de la Convención Constituyente, de la Comisión de Derechos Humanos, esto al ser acusadas de emitir discursos de “negacionismo” y en contra de la igualdad de género.

Si bien la situación fue subsanada posteriormente y se decidió incluir a diversas agrupaciones a las audiencias públicas, organizaciones como la Fundación Jaime Guzmán, Acción Republicana, Cuide Chile y ConFamilia quedaron limitadas a que si incurren en algún discurso considerado “de odio”, sus intervenciones se suspenderán.

CONFAMILIA EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Esta última, la Comisión Nacional Evangélica por la Familia y la Vida, se refirió a esta situación a través de su coordinadora en la región del Biobío, Yulisa Ojeda, quien comentó que “nos parece preocupante esta situación, ya que sigue dando a conocer las verdaderas intenciones de esta Convención Constitucional. Esto lo advertimos desde un comienzo, donde está en juego nuestra libertad de expresión, de creencia y de conciencia. Lo mismo que aconteció con la presidenta de la Convención, quien no quiso poner la bandera cristiana en la celebración del primer mes de la Constitución, y por eso la iglesia de Cristo se levanta y resplandece, y ahora más que nunca vamos a defender con todo nuestro principios y valores”, enfatizó.

A lo anterior agregó que “a pesar de que se eliminó el veto, fue más de lo mismo ya que no se les podrá decir nada que no sea lo que ellos ya establecieron como la única verdad. Dentro de la Convención acordaron que si las fundaciones incurren en algún discurso de odio, sus intervenciones se suspenderán, y sabemos que no es un discurso de odio, sino que es solo una oposición a lo que quieren imponer por sus intereses elitistas, lejos de lo que la ciudadanía quiere. Si les dijéramos que son unos sinvergüenzas por subirse el sueldo, seguro también nos querrán vetar, por ende, lo único que los expositores podrán hablar es lo que los constituyentes quieren escuchar”, puntualizó.

Por su parte, la ex presidenta de ConFamilia Antaris Varela enfatizó que “quiero expresarme acerca de los constitucionales que están tratando de vetar organizaciones, en donde hemos estado trabajando por años en la defensa de la democracia, en la defensa de valores comunes para la mayoría de los chilenos, en donde hemos estado defendiendo arduamente las diferentes libertades como la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, libertad de conciencia, la libertad de poder manifestar una creencia, y se nos veta por eso”, puntualizó.

A lo anterior, Varela agregó que “son verdaderos intolerantes, extremistas, son los verdaderos talibanes en Chile que lo único que están haciendo es trabajar para beneficio personal y ha salido a la luz todo esto con las subidas de asignaciones y lo que han propuesto”, precisó.

Yulisa Ojeda, coordinadora ConFamilia región Biobío

CONVENCIONAL JAVIER FUCHSLOCHER

En conversación con radio San Cristóbal, el convencional del distrito 21 Javier Fuchslocher abordó el tema, indicando que “lo primero hay que señalar que nosotros recibimos 218 solicitudes de audiencias, pero no podíamos por un tema de tiempo recibir y escuchar a todas la organizaciones, por lo que tuvimos que hacer un filtro de pertinencia. Todas las comisiones pasaron por este proceso, y la de Derechos Humanos tiene un tema especial porque son audiencias públicas que van a reflejar necesidades en torno a la postura que tendrá la Convención en el desarrollo que tendrán los Derechos Humanos a lo largo del texto constitucional, por lo tanto en ese sentido se optó por escucharlos a todos”, precisó.

En esa misma línea, Fuchslocher agregó que “existe el discurso negacionista, y no hay que decir lo contrario, pero creo que es una instancia en donde hay que escuchar, independientemente del argumento que presente la organización, entonces hay que escuchar a todas las organizaciones, hay que escuchar a todas las versiones de los diferentes hechos, porque eso nos da también un marco más amplio, y yo creo que en la medida de que nos sentimos escuchados, desde donde tu vengas y donde tu estés exponiendo, vamos a tener un marco que nos va a permitir tener un piso para tener una democracia nueva, y construir un país más tolerante”, finalizó.