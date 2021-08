Fuchslocher por aumento de asignaciones: "No es nada que esté ajeno a la norma"

En conversación con radio San Cristóbal, el constituyente del distrito 21 Javier Fuchslocher se refirió la mañana de este miércoles al aumento de las asignaciones para cada Convencional Constituyente y los recursos asignados en esta materia.

En particular, Fuchslocher enfatizó que esto no significa que los Convencionales no han recibido un aumento de sueldo propiamente tal, donde comentó que “la comisión de presupuesto, lo que hizo, fue reorganizar los recursos que tenía la Convención a su disposición. Esto no significa un alza en los sueldos, que son las dietas de los Convencionales porque, el sueldo de un Convencional viene regulado por la Constitución, y por la reforma Constitucional, por lo tanto ningún convencional ha decidido aumentar eso”.

A lo anterior agregó que “lo que se aumentó y se redistribuyó es la mantención para que los Convencionales puedan estar en Santiago trabajando de manera presencial y evitar el gasto excesivo en hotelería o en traslados, sino que cada Convencional tenga un viático que sea rendible, y que va a permitir que ahora tengan recursos para que puedan estar acá, sobre todo para aquellos que son de regiones extremas”, precisó.

En esa misma línea profundizó que “este concepto no está ajeno al funcionamiento de las instituciones públicas, y hoy día muchos funcionarios de la administración pública reciben efectivamente viáticos, por lo tanto no es nada que este ajeno a la norma y que sea algo excepcional de la Convención”, finalizó.