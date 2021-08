Comunidades de Alto Biobío solicitaron entrega constante de forraje para ganaderos

Debido a que la comuna de Alto Biobío está expuesta a frecuentes precipitaciones, bajas temperaturas y nevazones que dificultan la alimentación de los animales, las autoridades y dirigentes ancestrales de la comuna cordillerana solicitaron en reiteradas ocasiones al Gobierno la entrega periódica de forraje a los ganaderos del territorio.

Frente a esto, el alcalde de la comuna, Nivaldo Piñaleo, indicó que “nuestro problema es estructural, somos crianceros ancestrales, pero las aguas y las tierras pasaron a manos privadas a través de mecanismos amparados por el Estado, por lo que no tenemos espacio para nuestros animales y no podemos hacer proyectos de riego para empastadas, entre otros. El Estado debe hacerse responsable del problema que creó, debe devolvernos las aguas y tierras ancestrales, o aportar con forraje hasta que diversifiquemos nuestra matriz económica para no depender únicamente de la ganadería”.

La máxima autoridad comunal, exigió al gobierno concretar a la brevedad “la entrega de forraje por las condiciones actuales de incertidumbre de nuestros productores ganaderos”.

En ese contexto, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) tiene la función de entregar recursos para mitigar o reparar los efectos del cambio climático que afecten los negocios agrícolas. Sin embargo, de acuerdo a la ley orgánica institucional se debe declarar emergencia agrícola para realizar la entrega de forraje.

En relación a esto, el seremi de Agricultura de la región del Biobío, Francisco Lagos, indicó que “esto solo se puede hacer por vía emergencia agrícola, conforme a la política institucional para estas situaciones a través de Indap. Para reunir información que permita analizar periódicamente la situación y eventualmente decretar emergencia agrícola, se cuenta con el apoyo de otros organismos como el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) que realiza un monitoreo satelital de la nieve caída en Alto Biobío, para tener información del sistema productivo agropecuario de la comuna”.

Por su parte, para agilizar el proceso, la diputada Johanna Pérez, ofició al Ministerio de Agricultura e Indap para que entregue el alimento necesario a los animales de la comuna.

En el documento detalla que la situación se repite todos los años, ya que Alto Biobío es un área que habitualmente está expuesta a nevazones que hacen imposible el acceso a la comuna e impiden la alimentación de los pocos animales que disponen, sumiendo al sector en condiciones de pobreza estructural. Además, la parlamentaria solicitó en el oficio que sería conveniente establecer un programa permanente de ayuda para esta zona durante los inviernos, en lugar de actuar con un criterio de emergencia porque es sabido que todos los años ocurre lo mismo.

Al respecto, Joanna Pérez señaló que “se necesita una mirada especial más allá de los instrumentos tradicionales que hoy día a la fecha no han permitido concretar la entrega de los beneficios que están contemplados. No necesitamos una emergencia, necesitamos un instrumento que sea permanente y que permita entregar en el momento que es necesario especialmente en los inviernos el forraje en Alto Biobío, año a año es un suplicio a las autoridades teniendo los recursos, pero deben ser capaces de activar ese apoyo, hago el llamado al Ministerio y a Indap para que lo entreguen a la brevedad”.

Hace un mes, el diputado José Pérez también solicitó al gobierno la entrega de forraje para el ganado de Alto Biobío, debido a algunas comunidades pehuenches manifestaron la necesidad de apurarla, producto de las nevazones que se registran en el sector cordillerano.

En ese entonces, desde Indap también aclararon que se debe esperar a que se decrete emergencia agrícola para distribuir el pasto seco entre las familias del sector.