Campaña busca potenciar la compra y venta de madera de origen conocido en Biobío

Los principales gremios de la industria forestal y de la madera presentaron a la comunidad, la campaña denominada “Buena Madera, confiable desde su origen”, que busca que los consumidores compren madera legal y de origen conocido. Esto, a través de un sistema de trazabilidad que permitirá conocer el origen de la madera que se está adquiriendo, ya sea troncos o madera procesada para su venta en retail, abastecimiento de plantas industriales, obras de construcción, consumo hogareño o reparaciones y mejoramientos de vivienda.

Mediante el sistema implementado se podrá conocer el origen, características, recorrido y destino de la madera que se extrae de un bosque, con el fin de ayudar a reducir el robo y tráfico ilegal de madera. Este es un fenómeno creciente en Chile que anualmente deja pérdidas por más de 70 millones de dólares y que se ha intensificado en los últimos años.

Esta acción busca, principalmente, proteger a los trabajadores y especialmente a pequeños y medianos propietarios de bosques y pymes madereras.

La iniciativa fue presentada por los seis principales gremios del sector: la Asociación Chilena de Biomasa, Achbiom; Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, Pymemad; Asociación de Contratistas Forestales, Acoforag; el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, Cifag, Asociación de Propietarios de Bosque Nativo, Aprobosque; y la Corporación Chilena de la Madera, Corma, quienes decidieron hacer un esfuerzo colaborativo para implementar un manual de buenas prácticas para quienes se dedican a la compra y producción de madera.

CORMA BIOBÍO-ÑUBLE

El presidente de Corma Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, señaló que “esta iniciativa ha sido un trabajo intenso de 6 gremios del sector forestal y esto es una tremenda contribución para que los compradores de madera y productos renovables propios de la actividad, tengan la certeza de lo que están obteniendo es madera confiable desde el origen, hasta el destino. Es una iniciativa voluntaria y transparente donde queremos sumar el mayor número de actores posibles, porque tiene una serie de ventajas y consecuencias positivas para la región y país”.

CONTRATISTAS FORESTALES

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales – Acoforag-, René Muñoz, dijo que “un tema muy importante en relación al protocolo de trazabilidad, es el impacto del robo de madera en la informalidad en el trabajo forestal. Hay personas que trabajan de manera informal en términos de que no tienen contrato, no existen imposiciones, si hay un accidente no tienen acceso a una mutualidad para que se puedan atender, por lo tanto, además de atacar el problema del robo de madera, vamos a atacar la informalidad en faenas que no son legales y que atentan contra la propiedad de las personas”.

Sobre la importancia que tiene proteger los bosques, el presidente de Pymemad, Michelle Esquerré, señaló que “con el Cambio Climático, se demuestra el valor y la importancia que tiene la madera en la construcción de viviendas que dan más habitabilidad, mayor confort, mejor durabilidad que muchos materiales, la huella de carbono es más baja y para ello se necesita cuidar el patrimonio forestal nacional, es uno de los sectores más diversos para el futuro de la economía”.

ESCENARIO A NIVEL NACIONAL

En Chile hay 23 mil propietarios de bosques productivos, 90 mil propietarios de bosque nativo y 19 mil empresas que operan en la actividad forestal, y que generan fuentes de trabajo para más de 300 mil personas.

A la fecha, ya han adherido al Sistema “Buena Madera, confiable desde su origen” un total de 65 empresas pymes, medianas y grandes, que en conjunto representan el 70% de la madera que se comercializa anualmente en el país y que incluye a la industria del retail (Sodimac). Para la implementación del sistema, también se ha contado con la colaboración de Conaf y del Servicio de Impuestos Internos, SII.