Protestas en distintos puntos del país tras aprobación del proyecto minero Dominga

Manifestaciones en distintos puntos del país han ocurrido esta tarde, luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobara esta mañana -con 11 votos a favor y uno en contra, del delegado presidencial Pablo Herman- el proyecto minero-portuario Dominga, de la minera Andes Iron.

En la Región de Coquimbo, las manifestaciones han ocurrido en la comuna homónima y en La Serena. En la primera ciudad, cerca de 150 manifestantes han arribado a Plaza Las Américas, recoge Radio Bío Bío.

Una cifra similar de asistentes protestaron en La Serena, en avenida De Aguirre, donde cortaron el tránsito y lanzaron objetos contundentes a efectivos de Carabineros.

En Valparaíso, en tanto, una manifestación se realizó en dirección al Congreso Nacional. En el caso de Santiago, una pequeña concentración se registró en Plaza Italia.

La mañana de este miércoles, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo aprobó, por 11 votos a favor bajo condiciones y uno en contra, el proyecto minero Dominga.

El proceso se desarrolló luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, según señalo el pasado lunes el delegado presidencial regional, Pablo Herman, “dictaminó que el proyecto Dominga vuelva a la región para su votación. Cabe recordar que este proyecto ingresó al Sistema de Evaluación y está siendo revisado con estrictos criterios técnicos, como es propio de este tipo de iniciativas”.

Por su parte, la ministro del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo a CNN Chile que “dada la institucionalidad vigente, no me puedo pronunciar sobre ningún proyecto que esté en evaluación, ya que se puede reclamar por parte de todos los actores ante el consejo de ministros y como presidenta del consejo de ministros, si yo hago cualquier comentario, me inhabilita de poder pronunciarme en el consejo de ministros”.