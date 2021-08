Polémica al rojo en el Concejo Municipal por idea que Regimiento ceda terrenos

La sesión ordinaria del martes último del Concejo Municipal de Los Angeles transcurría con relativa normalidad, salvo por su extensión. Ya iban más de tres horas de reunión telemática.

Sin embargo, nada hacía presagiar que la sesión terminaría con los ánimos crispados por el entrevero protagonizado por el concejal Alejandro Cano (que asumió por primera vez dichas funciones) con el alcalde Esteban Krause.

¿La razón? La petición de los vecinos del sector nororiente para que el Destacamento de Montaña N° 17 “Los Ángeles” ceda parte de sus terrenos para ejecutar dos iniciativas de conexión vial: la proyectada Circunvalación Norte (avenida Eduardo Frei Montalva) y la prolongación de calle Ercilla hacia el norte.

La agrupación de organización del sector nororiente que preside Jorge Araneda, se entrevistó el viernes con el comandante de la unidad militar, coronel Luis Ferreira, a quien le formularon la petición de manera formal.

La entidad, creada hace más de tres años, reúne a más de 40 juntas de vecinos, además de clubes de fútbol y establecimientos educacionales.

El planteamiento apunta a tener alternativas viales que ayuden a descongestionar la circulación vehicular en uno de los sectores urbanos de Los Ángeles de más acelerado crecimiento inmobiliario en las últimas décadas.

En la sesión de este martes, cuando ya iban más de tres horas, Cano pidió la palabra en la sección “Puntos Varios” para representar su punto de vista, lo que fue duramente retrucado por el jefe comunal, marcando un punto de fricción entre ambos.

A continuación, entregamos una síntesis de las expresiones formuladas en la polémica sesión del cuerpo colegiado.

EL EMPLAZAMIENTO

“En estos días he visto, en redes sociales, la inusitada presión, claramente orquestada y de manera muy solapada, de algunos candidatos y políticos – que no quiero dar nombres – con el único propósito de lograr un objetivo político, sin mediar en lo más mínimo la consideración de esta institución y menos de la comunidad cercana.

Es más, se utiliza a dirigentes sociales que no tienen ninguna relación con el sector, lo digo con conocimiento de causa, y que son personas ligadas a un evidente sector político.

Hoy se busca concretar un parque urbano y viviendas. Esta es la verdad de esta historia, no es la conectividad de la comuna en el fondo. Está la voluntad en el Serviu en apoyar las mejoras necesarias para optimizar nuestro Plan Regulador, para financiar los anteproyectos que sean necesarios para modificar la circunvalación norte, hacer crecer la comuna y permitir que todos los vecinos tengan acceso a los mismos beneficios sociales.

Le pregunto, con todo el respeto, ¿es más cómodo corretear al Ejército o pensar en grande y modificar el Plan Regulador? Lo emplazo a que se piense como alcalde y no pensando como representante de una izquierda que, muchas veces, es anti Ejército”.

LA DURA RÉPLICA

“Lamento profundamente sus palabras. Usted no conoce mi posición, no conoce lo que he realizado para compatibilizar los intereses de la comuna de Los Ángeles con los de una institución. Me parece una falta de respeto y una desconsideración no solo para mí, sino para todos quienes hemos trabajamos por el desarrollo de la comuna.

Usted no sabe lo que ha realizado la municipalidad de Los Ángeles para llegar a lo que hoy estamos hablando. Me parece audaz y hasta sin mucha meditación lo que usted está diciendo. Si usted me hubiese preguntado qué ha hecho la municipalidad para llegar a un buen acuerdo con el Ejército, no creo que haya tenido la osadía de hablar de esa forma.

Lo invitaría primero a informarse de los detalles, de lo que hemos hecho. Es una falta de respeto que no voy a aceptar y lo voy a invitar a que cuando usted quiera decir algo, consulte, se informe y medite lo que va a decir. Me parece fuera de tono y de lugar.

Se dejó llevar por publicaciones y fotos pero no sabe todas las reuniones con el Ejército, no sabe usted cuántas veces nos hemos reunido con ministros, no sabe usted cuántas nos hemos reunido con los vecinos que nos han pedido que el proyecto pueda ejecutarse. Lo quiero invitar a que si tiene tiempo y ganas, le podemos presentar cuál ha sido el trabajo que ha llevado adelante la municipalidad para conciliar los intereses públicos, privados y de la comunidad. Me parecen injustas, desinformadas y malintencionadas sus palabras”.

DIRIGENTE VECINAL

A Jorge Araneda no le cayeron nada de bien las expresiones del concejal Cano sobre las motivaciones políticas en la petición al mando de la unidad militar.

“Nos enteramos que en el Concejo Municipal, un señor concejal de apellido Cano, presidente de Renovación Nacional, politizó e instrumentalizó la demanda que tiene el sector nororiente de la ciudad que busca descongestionar este sector.

Como comunidad, hemos sido muy activos porque la calidad de vida de cada uno los habitantes de este sector se ha visto afectada por la construcción de cientos de viviendas y departamentos y no tenemos conectividad.

Nos reunimos con el coronel del regimiento (Raúl Ferreira), el cual tuvo una muy favorable iniciativa. Existe una muy buena disposición del Ejército y de las autoridades. Hay alguien que se opone y me parece de muy mal gusto que nos tilden de tener colores políticos. Nosotros somos independientes de partidos políticos, no somos de izquierda y no pertenecemos a algún partido político. Somos dirigentes vecinales y tenemos el legítimo y justo derecho a reclamar por lo que afecta nuestra calidad de vida.

Arrogarse la potestad y la defensa del Ejército, que es de todos nosotros, me parece una falta de respeto, un abuso y una soberbia de quienes no saben lo que sufrimos en el sector nororiente de Los Ángeles. Lo invito a que nos juntemos, a que recorramos en conjunto y que vea lo que está pasando allá”.