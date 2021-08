Desafío de Tik-Tok deja con quemaduras graves a niña de Cabrero

Una niña de once años, del sector de Monte Águila en la comuna de Cabrero, resultó con graves quemaduras luego de intentar hacer un video de la conocida aplicación, Tik-Tok, la que consistía en lanzar desodorante en aerosol hacia un espejo dibujando una figura, para después encender fuego.

Así fue dado a conocer por el cirujano infantil, Dalton Azócar, encargado de la Unidad de Quemados del Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, ya que este reto viral resultó mal y la menor terminó con quemaduras, que la obligaron a ser derivada al recinto de salud más grande de la región.

El profesional, comentó que “a pesar de que es una niña que tiene once años, tiene quemaduras en extensión relativamente pequeñas, pero son lesiones muy graves, sobre todo en la cara, cuello y las dos manos. Lo peor de todo es que tiene asociado a eso una lesión de la vía aérea que le ha conllevado una neumonía”.

El especialista comentó que “hubo una inflamación y una explosión, entonces la menor, además de inhalar humo, el aire caliente le produjo lesiones en la vía aérea, asociado a que se le quemó la ropa, lo que produjo humo y eso lo aspiró y produjo un daño pulmonar difícil de manejar”.

LOS PADRES

El caso fue dado a conocer por los padres de la niña, quienes señalaron que no quieren que esto ocurra a nadie más. La madre Bárbara Oñate, llamó a los padres a estar atentos al comportamiento de los hijos, “el mensaje como familia es que los niños se creen más adultos y no ven los peligros que hay en redes sociales. Cosas que a lo mejor para ellos es un juego, puede terminar en una tragedia”.

Oñate preciso que “nosotros, por fortuna, pudimos reaccionar a tiempo. Porque a lo mejor en otras circunstancias no hubiésemos podido encontrar a nuestra hija y haberla traído al hospital”.

En el caso del padre de la menor Emilio Valdebenito expresó que “jamás había visto una persona quemada. Es muy shockeante, por eso tomamos la decisión de compartirlo, para que una familia no pase por esto, yo me doy por pagado. El dolor que yo siento es algo que nadie merece. Yo no quiero que nadie más pase por lo mismo”.

Sobre el estado, se dio cuenta que se mantenía conectada a un ventilador mecánico. Cabe mencionar que el doctor Azócar precisó que no se trata del primer caso de quemaduras debido a un “reto” de redes sociales, pues se registró otro similar en las últimas semanas.