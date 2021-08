Reflotan proyecto para restablecer vuelos comerciales desde María Dolores

Los últimos años del segundo gobierno de Michelle Bachelet en la provincia de Biobío fueron marcados, entre otros temas, por el deseo de devolver los vuelos comerciales a Los Ángeles. Tras el fin de su mandato representada en nuestra región por el entonces intendente, Rodrigo Díaz y el gobernador Luis Barceló, la posta fue tomada por Sebastián Piñera, quien ordenó a Sergio Giacaman e Ignacio Fica, bajo el título del “Gobierno de los Aeropuertos”, seguir adelante con María Dolores.

Sin embargo, el actual Ejecutivo se enfrentó primero al Estallido Social y luego a la pandemia, quedando los grandes avances de su gestión estancados y hoy, cuando parece que el coronavirus va perdiendo fuerza, las acciones comienzan a salir de ese estancamiento, confirmándose una cita con JetSmart y con los gremios.

La misma aerolínea también es citada por el gobernador regional Rodrigo Díaz y el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, en entrevistas para la Tribuna FinDe.

Lo cierto, para reconocer que se trata de un tema de Estado, es que Díaz, Barceló y Krause lograron instalar el tema a nivel país y comenzar con las primeras conversaciones con aerolíneas, mientras Giacaman y Fica afinaron la infraestructura que también había registrado algunos avances con sus predecesores.

Mientras el trabajo se retoma desde el Gobierno Regional, los alcaldes, encabezados por Esteban Krause y Jorge Rivas, ya iniciaron una ofensiva para también retomar las gestiones y lograr la llegada de JetSmart, la línea aérea de bajo costo que más ha mostrado interés en hacer la ruta.



FIN DE LA PANDEMIA: RETOMAR VUELO

Antes de la llegada del Covid– 19, el gobierno avanzaba a pasos gigantes, pero todo quedó estancado y hoy se confirma, desde la Delegación Provincial que las negociaciones comienzan nuevamente.

A través de un comunicado, la autoridad provincial indicó que se reunió con la empresa JetSmart, la directora general de Aeropuertos y gremios angelinos.

Según se desprende de la información, la cita se habría gestado “en atención al interés de la misma aerolínea”.

En este sentido, el jefe de gabinete de la Delegación, Germán Barra, indicó que “hemos venido realizando un trabajo sistemático para restablecer los vuelos comerciales desde y hacia Los Ángeles”.

Agregó que “en la reunión también participaron “la Multigremial de Biobío, la Cámara Chilena de la Construcción, de Comercio y de Turismo de Los Ángeles, Apialán y los parlamentarios Cristóbal Urruticoechea y Enrique Van Rysselberghe”.

Sobre el diálogo con la compañía aérea, Barra dijo que “se les informó que están dadas todas las condiciones técnicas y ellos siguen evaluando la posibilidad de abrir esta nueva ruta, que es un anhelo no solo de la provincia de Biobío, sino de Malleco también, ya que previo a la pandemia, además de trabajar con los alcaldes de las 14 comunas, también se hizo con representantes de dicha provincia”.





KRAUSE Y RIVAS, ALCALDES SALEN A LA CANCHA

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause ya se reunió con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz para retomar el tema, confirmando a JetSmart como la aerolínea más interesada.

En entrevista con La Tribuna FinDe, Krause relató: “nos pusimos de acuerdo en ver cómo contactamos a los ejecutivos de JetSmart, que era de las empresas que se habían interesado en generar una escala o una llegada a Los Ángeles y quedamos de avanzar en esas conversaciones teniendo presente que las condiciones de nuestro aeropuerto las tiene como para recibir aviones que hoy circulan por el territorio nacional”.

Consciente del trabajo paralelo realizado por el Ejecutivo, el líder político de los angelinos recordó que “en algunos momentos se dijo que lo que nosotros estábamos hablando era humo, que no eran cuestiones concretas, que eran cosas que se le habían ocurrido a alguien trasnochado, pero en definitiva lo que estábamos hablando eran cosas que tenía asideros técnicos y logramos la autorización para que a María Dolores pudieran llegar hasta cinco frecuencias diarias con un 95% de pasajeros, lo que daba una posibilidad económica de hacer escala o llegar acá”.

El tema de la pandemia también es visto como un factor importante por Krause, quien detalló que “llegó la pandemia y otros temas que nos complicaron y hoy, obviamente bajo la sinceridad del escenario que vivimos, las líneas aéreas nacionales e internacionales están sufriendo crisis económicas y probablemente, la llegada a Los Ángeles va a ser una llegada que para ellos va a tener una buena rentabilidad”.

“Este es un tema crucial para nosotros, un tema relevante en el tema del desarrollo comunal y provincial. Estoy convencido que tener un aeropuerto con vuelos comerciales también será una gran oportunidad para la parte norte de La Araucanía y por eso esto es prioridad. Creo que lo que hicimos para que esto pudiera concretarse no puede quedar en una buena intención de una empresa comercial, tenemos que ayudar a esa empresa comercial a darle garantías”, resaltó Krause.

En paralelo el alcalde de Mulchén y vicepresidente de la Asociación de Municipios de la región del Biobío, Jorge Rivas hizo un llamado a todos sus colegas de la provincia, al indicar que la unión es fundamental para entregar una “demanda posible” que atraiga a la compañía aérea.

El líder bureano recordó que “a fines de la década del 90 teníamos aviones, teníamos a Ladeco, Alta y por lo tanto había vuelos, por eso no es comprensible que más de 20 años después no tengamos aeropuerto cuando Los Ángeles ha crecido explosivamente”.

Agregó que el aeropuerto comercial es fundamental para el desarrollo provincial al indicar que “ha llegado mayor inversión pública, también mayor inversión privada y por eso todos los actores y por cierto los alcaldes deben ponerse de acuerdo para que salga adelante este proyecto y ese es el buen camino que está siguiendo el gobernador Díaz”.

Al cierre, Jorge Rivas fue claro: “Yo creo que esto nos conviene a todos. Hoy un avión te lleva en una hora a Santiago y con esto nosotros ahorramos tiempo, ganamos espacio para poder trabajar en tiempo reducido para agilizar nuestras gestiones como alcaldes, sobre todo cuando nos confirman reuniones con ministros y autoridades nacionales para poder sacar adelante nuestros sueños como comunas”.



APARECE UN NUEVO PROBLEMA, LAS EÓLICAS

Previo a octubre de 2019 y marzo de 2020, las cosas iban por buen camino, el Aeropuerto María Dolores ya estaría funcionando y en su sector las restricciones serían mayores, pues hoy la gran demanda de generadoras de energía eléctrica aparecen como una eventual problemas para el vuelo de aviones comerciales.

A juicio del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, Enrique Krause los molinos podrían provocar interferencia con los equipos de navegación, por lo que han pedido un pronunciamiento de la autoridad competente.

“La preocupación mía ha sido bastante grande porque desde nuestra comisión hemos visto grandes emplazamientos y crecimiento de proyectos eólicos en torno, justamente, al aeropuerto” apuntó el consejero.

Agregó tajante: “he solicitado a la DGAC que se pronuncie respecto a esto, porque sabemos que los generadores eólicos son un campo magnético que afectaría la navegación electrónica de los aviones y eso no preocupa”.

Siempre en el mundo político, la diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez dijo que ella apoyará todo lo que implique mayor desarrollo para Biobío.

La parlamentaria fue clara al recordar que: “yo le he dicho desde un principio, hay que jugársela por los grandes proyectos que generen buena conectividad y hoy cuando hablamos de reactivación económica, esto ayudaría mucho a la región y por tanto yo voy a apoyar todas las iniciativas que estén en esta línea”.

A juicio de Pérez toda inversión que implique reactivación y empleo debe ser apoyada: “lo dijimos en su minuto que faltaban obras, inversiones y por tanto si hay alguna empresa comercial disponible, creo que hay que hacer todos los esfuerzos y yo valoro esta iniciativa”.



LA MIRADA DEL GOBERNADOR

Rodrigo Díaz fue el intendente de Michelle Bachelet y mandató a Luis Barceló a iniciar el trabajo para que volvieran los vuelos comerciales a la provincia de Biobío, cuestión que no lograron concretar. Pese a los esfuerzos, su idea no se concretó, pero avanzó.

Al ser entrevistado por La Tribuna Finde, Díaz sorprendió a todos al decir que “esta materia del aeropuerto la hemos conversado con el alcalde Esteban Krause, ya hay un avance muy significativo, porque varias de estas obras que en su tiempo encabezamos con Luis Barceló, están construidas”.

Díaz adelantó que “lo que nos corresponde ahora es poder hacer gestiones ante el operador comercial que es en principio, Jetsmar que es la línea aérea que había mostrado intención de hacerlo. Debo acercarme a conversar con el gerente general de esa compañía como lo hice años atrás, para manifestarle la intención de la región para que se pueda materializar esta iniciativa”.

Sobre el carro de emergencias, que es lo único que falta y que fue comprometido en su momento por el ex intendente, Sergio Giacaman, el gobernador del Biobío aclaró: “voy a revisar si esas materias tienen algún avance o solo fueron declaraciones. De tener avances vamos a disponer los recursos para que eso se haga. Estas son cosas mayores, son iniciativas de bien común, por lo tanto, no tengo problemas en tomar proyectos que estén andando, pero desconozco si existe o no avance en la materia y si no existe, tomaremos la mayor velocidad posible para que esto se pueda materializar”.