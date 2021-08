Confirmaron renuncia del director del Dem en Yumbel

Este viernes, el alcalde de Yumbel, José Sáez, comunicó la renuncia del ex director del Departamento de Educación Municipal comunal, Jorge Díaz, quien el pasado 04 de agosto presentó su auto despido, donde además comunicó una denuncia por un presunto acoso laborar.

Frente a esto, el alcalde Sáez, el ahora que hizo llegar su solicitud me dice que me va a demandar a los Tribunales laborales por acoso laboral, yo la verdad tengo que decirlo a toda la comunidad, no tengo que esconder nada y tendremos nuestro equipo de jurídicos para que defienda el patrimonio municipal, pero lo mas importante es que logré que este señor no hiciera mas daño a nuestra educación” .

En este contexto, el jefe comunal sostuvo que junto a sus equipos logrará “salir adelante, en la medida de lo posible en búsqueda de ahorrar recursos a favor de la comunidad”.